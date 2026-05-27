Démantèlement de sites d’orpaillage clandestins à Mouran

En mission de sécurisation, le détachement du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI 2), basé à Saeinsoutou, a procédé le 23 mai 2026 au démantèlement de plusieurs sites d’orpaillage clandestins dans les environs du village de Mouran, Commune de Missira Sirimana.

Selon la Gendarmerie nationale, cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles et la criminalité organisée. Les gendarmes ont neutralisé plusieurs sites clandestins, mettant ainsi un terme aux activités illicites qui menacent l’environnement et la sécurité des populations locales.

L’intervention a permis la saisie de nombreux équipements utilisés pour l’extraction illégale, parmi lesquels quatre motocycles, sept groupes électrogènes, neuf moto-pompes, quatre marteaux piqueurs et une pompe à eau. Ces matériels ont été placés sous la responsabilité des autorités compétentes pour les besoins de l’enquête.

La Gendarmerie nationale souligne que ces actions visent à préserver les ressources naturelles, protéger les communautés et renforcer la sécurité dans les zones sensibles, réaffirmant sa détermination à combattre l’orpaillage clandestin sur l’ensemble du territoire.