Deux enfants oubliés à la sortie de l’école…leur mère retrouvée ivre et droguée

Deux élèves de 4 et 9 ans ont été oubliés vendredi à la sortie de leur école à Saint-Martin-d’Oney, dans les Landes.

Alors que leurs camarades étaient récupérés par leurs parents, les deux enfants s’étaient retrouvés seuls.

Ils ont d’abord été pris en charge par le périscolaire.

Après avoir tenté en vain de joindre les parents, les agents de l’école ont dû se résoudre à appeler les gendarmes vers 20H00.

Les militaires sont donc venus récupérer les enfants, qui ont été pris en charge dans la foulée par l’Aide sociale à l’enfance.

Le lendemain des faits, les forces de l’ordre ont interpellé la mère, âgée de 35 ans, à son domicile. Cette dernière a été retrouvée ivre et sous l’emprise de drogue.

Elle était déjà connue de la justice et avait déjà fait parler d’elle au sein du village, à cause de ses addictions. Elle a été placée en garde à vue puis libérée sous contrôle judiciaire avec interdiction de voir ses enfants.

Ces derniers ont été récupérés par leur père qui résiderait dans une commune aux alentours.