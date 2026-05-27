Hémicycle contre Palais…la majorité parlementaire de PASTEF face à l’exécutif de Diomaye

L’installation officielle d’Ousmane Sonko au perchoir de l’Assemblée nationale, au lendemain de son départ de la primature, consacre l’avènement d’une cohabitation complexe au sommet de l’État. Ce basculement redefinit de manière fondamentale la distribution du pouvoir entre un pouvoir exécutif incarné par le président Bassirou Diomaye Faye et un pouvoir législatif désormais dominé par la majorité parlementaire de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal, pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité).

Lors de son allocution d’investiture, le nouveau président de l’Assemblée nationale lui-même acté la fin du secret de polichinelle en déclarant : « depuis plusieurs mois, notre pays a vu émerger des divergences profondes au sommet de l’État. » Refusant d’y voir un simple conflit de personnes, il a positionné le parlement non pas comme un pôle d’obstruction systématique, mais comme le garant éthique d’un projet politique global, soulignant : « Certains y voient une crise, d’autres un déchirement. Moi, j’y vois d’abord une épreuve de vérité pour notre démocratie. » Cette posture annonce des rapports institutionnels d’une rigueur absolue.

L’articulation de cette cohabitation reposera principalement sur le plein exercice des prérogatives de contrôle de l’action gouvernementale. Le président de l’Assemblée nationale a clairement stipulé que l’institution ne ferait plus office de chambre d’enregistrement, prévenant que les députés disposent désormais des « moyens insoumis et institutionnels de notre rôle de gardien vigilant de notre révolution. » Le vote du budget et l’évaluation des politiques publiques deviendront les instruments d’un équilibre des pouvoirs redessiné, obligeant le gouvernement d’Ahmadou Al Aminou Lô à une négociation permanente.

Sur le plan de l’adoption des textes législatifs, la majorité parlementaire de PASTEF détient désormais la clé des réformes d’envergure. Le pouvoir présidentiel devra composer avec un bloc législatif soudé autour de la vision d’Ousmane Sonko, qui a rappelé la vocation première de sa majorité. « Elle exercera pleinement ses prérogatives constitutionnelles de vote des lois, de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques. Elle défendra la transparence des finances publiques, la reddition des comptes et la souveraineté populaire », a-t-il déclaré.

Malgré l’affirmation claire de ces contre-pouvoirs, la présidence de l’Assemblée nationale a explicitement écarté toute volonté d’orchestrer un chaos institutionnel. La démarche se veut constructive et adossée aux textes de la République, le leader de PASTEF ayant martelé. « Je n’utiliserai pas cette responsabilité pour organiser le chaos institutionnel. Je n’utiliserai pas cette Assemblée pour nourrir des vendettas personnelles. Ce serait trahir notre propre combat », a-t-il précisé. Cet engagement vise à rassurer sur la stabilité de l’État, prouvant que les mécanismes démocratiques peuvent absorber ces mutations.

Un autre point d’ancrage de cette cohabitation réside dans la légitimité populaire respective des deux têtes de l’État. Si le président de la République tire sa force de son élection en mars 2024, la majorité parlementaire s’appuie sur le mandat massif des législatives. Pour Ousmane Sonko, cette réalité rappelle que « dans une démocratie véritable, aucune fonction n’épuise la légitimité populaire. Le peuple demeure la source du pouvoir. » Cette dualité impose une obligation de coexistence pacifique où le respect mutuel de la Constitution constituera le seul rempart contre le blocage.

Le discours d’investiture a également mis en exergue l’héritage éthique de figures historiques telles que Mamadou Dia, illustrant la nécessité pour le pouvoir législatif de veiller à ce que l’action publique ne se dissolve pas dans la défense d’intérêts particuliers. Rappelant la mémoire des crises passées, le président de l’Assemblée a averti qu’un pays « peut survivre à la pauvreté matérielle, mais rarement à l’effondrement de sa morale publique », érigeant ainsi le contrôle financier et la rigueur de gestion en piliers intangibles du débat parlementaire à venir.

Le fonctionnement quotidien des institutions sera ainsi marqué par une vigilance accrue de la part des commissions parlementaires. Les questions d’actualité au gouvernement, les auditions de ministres et l’examen de l’exécution budgétaire rythmeront les sessions. Fort de son expérience passée, Ousmane Sonko a prévenu que son parcours technique et sa « parfaite connaissance de tous les dossiers gouvernementaux en cours, seront des atouts précieux pour la montée en puissance de notre Assemblée dans ses rôles constitutionnels. »

Cette nouvelle phase de l’histoire politique sénégalaise se présente comme un test de maturation pour le modèle démocratique national. L’équilibre trouvé entre la fermeté du contrôle parlementaire et la préservation de la marche de l’État déterminera l’efficacité de cette cohabitation. Le Sénégal se trouve face à l’opportunité de démontrer qu’une confrontation d’idées au sommet de l’appareil d’État peut s’articuler de manière sereine, républicaine et conforme à l’intérêt supérieur de la nation.

La rédaction de Xibaaru