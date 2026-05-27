L’APR dénonce une manœuvre politique autour du limogeage de Sonko

Le renvoi de Ousmane Sonko de ses fonctions de Premier ministre, suivi de son installation rapide à la tête de l’Assemblée nationale, continue d’alimenter les débats politiques. Le Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (APR) y voit une « démission orchestrée » du président de l’Assemblée, destinée à offrir à l’ancien chef du gouvernement la possibilité de s’emparer du perchoir.

Pour le parti de Macky Sall, cette séquence traduit une manœuvre politicienne bâtie sur des arrangements opportunistes et un détournement de l’esprit des institutions. L’APR qualifie cette démarche de « forfaiture politique et parlementaire », estimant qu’elle fragilise la crédibilité des pouvoirs publics.

Dans son communiqué, la formation présidentielle rappelle que les institutions de la République ne doivent pas être instrumentalisées pour régler des querelles internes au Pastef ni servir de tremplin à des ambitions personnelles. Elle met en garde contre une prise en otage du pays par des luttes de clans au sein d’un pouvoir en crise.

Face à ce qu’elle considère comme une dérive institutionnelle, l’APR appelle les députés de l’opposition, les forces démocratiques et les organisations de la société civile à s’opposer, par des moyens légaux et démocratiques, à cette tentative de confiscation des institutions.

Le parti interpelle également le président de la République, l’invitant à assumer pleinement les responsabilités liées à son serment et à mettre fin au désordre institutionnel, à l’affaiblissement de l’État et aux dérives qui menacent le bon fonctionnement des pouvoirs publics.