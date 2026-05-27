Tabaski 2026 : La Police nationale alerte sur les escroqueries en ligne

À l’approche de la fête de Tabaski, la Police nationale signale une recrudescence d’escroqueries sur les réseaux sociaux. Des individus malintentionnés utilisent des plateformes telles que Facebook, TikTok et Instagram pour proposer des moutons et divers articles à des prix particulièrement attractifs.

Le mode opératoire est bien rodé : les fraudeurs exigent un paiement intégral ou un acompte via Mobile Money, sous prétexte de réserver ou de livrer la commande. Une fois les fonds encaissés, ils bloquent leurs victimes et deviennent injoignables.

Les autorités expliquent que ces pratiques exploitent la psychologie de l’urgence propre aux périodes festives, reposant sur trois leviers : la pression du temps avec des « offres limitées », l’émotion liée à la générosité et à la joie, ainsi que la distraction provoquée par la surcharge mentale des préparatifs.

La Police nationale recommande de ne jamais envoyer d’argent à des vendeurs rencontrés uniquement en ligne, de privilégier les transactions physiques après vérification de la marchandise ou du cheptel, et de rester vigilants face aux offres trop alléchantes. En cas de suspicion ou d’escroquerie, elle invite les citoyens à saisir immédiatement les services compétents.

Dans son communiqué, la Police nationale souhaite par anticipation une excellente fête de Tabaski à tous, rappelant sa devise : « Servir, notre vocation ; Protéger, notre mission. Dans l’honneur, au service de la loi. »