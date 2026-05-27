Tivaouane : un complice du cambriolage de 15 millions arrêté

Le Commissariat urbain de Tivaouane a procédé, le 25 mai 2026, à l’interpellation d’un individu impliqué dans le cambriolage d’un magasin d’alimentation générale situé en face de la Maison de la Jeunesse de la commune. Le préjudice déclaré s’élève à quinze millions de francs CFA, emportés dans un sac lors de l’opération.

Interrogé, le suspect a reconnu sa participation aux faits. Il a expliqué que dans la nuit du 14 au 15 mai, vers deux heures du matin, l’instigateur du coup l’avait convié à son domicile à la Cité Dabakh. Après lui avoir administré un comprimé d’ecstasy, ce dernier lui a exposé un plan élaboré avec quatre complices visant à cambrioler la boutique de sa propre tante maternelle. Le mis en cause a alors intégré la bande en fournissant des renseignements stratégiques sur les failles de sécurité du commerce et l’emplacement exact de la recette.

Grâce à ces informations, les exécutants ont perpétré le vol. À leur retour, ils ont prétendu n’avoir trouvé aucun fonds. Ce n’est qu’en rentrant chez lui que le suspect a appris de la bouche de sa tante le vol effectif des quinze millions de francs CFA. Confronté le lendemain, le cerveau du groupe ne lui a remis qu’une somme dérisoire de trente mille francs CFA.

Les investigations ont révélé que trois autres membres du gang avaient déjà été interpellés et déférés par le Commissariat central de Guédiawaye pour un autre vol en réunion. Des procédures d’extraction ont été lancées afin de les entendre dans le cadre de cette affaire. Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur les complices restants et élucider totalement ce cambriolage.