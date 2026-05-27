Affaire Keur Yermandé : Ndella Madior Diouf recouvre la liberté après trois ans de procédure

« Par la grâce d’Allah, Ndella est libre aujourd’hui ». C’est par ces mots que Maître Aboubacry Barro, l’un des avocats de Ndella Madior Diouf, a salué le verdict rendu mardi par le tribunal de Dakar dans l’affaire dite Keur Yermandé.

Au terme de trois années de procédure, Ndella Madior Diouf a été condamnée à deux ans de prison pour homicide involontaire et usurpation de fonction. Une peine déjà couverte par la détention préventive qu’elle purgeait depuis 2023, ce qui lui permet de retrouver immédiatement la liberté.

Me Barro a précisé que plusieurs chefs d’accusation initialement retenus contre sa cliente ont été abandonnés, le tribunal n’ayant retenu que deux délits. L’accusation d’exercice illégal de la médecine a été requalifiée en usurpation de fonction, en plus du chef d’homicide involontaire. L’avocat a insisté sur le fait que sa cliente avait déjà purgé sa peine : « Depuis 2023, elle est en prison et nous sommes en 2026. Donc, elle sort dans l’immédiat », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que les précédentes demandes de liberté provisoire avaient été rejetées en raison d’un recours du procureur de la République. Selon lui, même en cas d’appel du parquet contre cette nouvelle décision, cela ne pourrait plus suspendre l’exécution du jugement.

Dans ce dossier très médiatisé, plusieurs coaccusés ont également bénéficié de décisions favorables. El Hadji Sène, Djiby Sow et d’autres prévenus ont été relaxés, tandis que certains ont écopé de peines de trois mois avec sursis après requalification des charges.