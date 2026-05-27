OCRTIS : Série d’opérations contre le trafic de stupéfiants

Dans le cadre de ses missions régaliennes, l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a mené, entre le 9 et le 26 mai 2026, une vaste campagne de lutte contre le trafic de drogues et de médicaments détournés. Ces opérations, menées dans plusieurs régions du pays, ont abouti à d’importantes interpellations et saisies.

À Diamniadio, le 12 mai, un réseau international dirigé par des ressortissants étrangers a été démantelé. Sept personnes ont été arrêtées, dont une femme ayant repris la gestion du trafic de son conjoint. La saisie comprend du Kush, du Tramadol, des produits en cours d’analyse, ainsi qu’une moto et du matériel de conditionnement.

À Cap Skirring, deux individus ont été interpellés en flagrant délit avec 112 pierres de crack. À Keur Massar, quatre personnes liées à un réseau familial ont été arrêtées avec du MDMA et du crack. À Diaobé et Kidira, des saisies de Tapentadol, un puissant opioïde, ont été effectuées, avec plusieurs suspects en fuite.

Dans les zones rurales et plusieurs régions (Kolda, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Louga, Kaolack), les brigades régionales ont intercepté divers trafiquants. Les saisies vont de quelques centaines de grammes à plusieurs kilogrammes de chanvre indien, souvent dissimulés dans des véhicules ou des domiciles.

À Kaolack, deux individus transportant quatre kilos de chanvre ont été arrêtés. À Mbacké, un passager d’un véhicule interurbain a été interpellé avec près de quatre kilos. À Fatick, Kaffrine et Louga, des opérations d’infiltration et de flagrant délit ont permis de saisir du chanvre conditionné et de l’argent liquide.

Dans la région de Dakar, plusieurs opérations ont ciblé des points de deal à Yoff, Yeumbeul, Kounoune, Keur Massar, Almadies et Ouakam. Les saisies incluent du chanvre, du haschich, des armes blanches, du matériel de conditionnement et des sommes d’argent.

Tous les mis en cause ont été informés de leurs droits avant d’être placés en garde à vue. Les chefs d’inculpation retenus varient selon les cas : association de malfaiteurs, exercice illégal de la pharmacie, détention et trafic de stupéfiants, blanchiment de capitaux, complicité et usage. Les produits saisis, numéraires, armes blanches, téléphones et véhicules ont été mis sous scellés.

Les enquêtes se poursuivent afin d’appréhender les complices en fuite et de renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants sur l’ensemble du territoire.