Libération : René Capain Bassène obtient une grâce présidentielle

Le journaliste sénégalais René Capain Bassène a retrouvé la liberté ce mardi, bénéficiant d’une grâce présidentielle au même titre que 104 autres détenus poursuivis pour divers délits.

René Capain Bassène avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cadre du dossier dit de Boffa-Bayotte, relatif au massacre survenu en janvier 2018 dans la forêt classée en Casamance. Sa libération intervient dans un contexte marqué par une série de mesures de clémence accordées par le chef de l’État à travers le pays.

L’affaire Boffa-Bayotte demeure l’un des dossiers judiciaires les plus sensibles de ces dernières années au Sénégal. Le procès avait suscité de vifs débats autour des conditions de l’enquête, des témoignages recueillis et des lourdes condamnations prononcées.