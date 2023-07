Le Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké célébré ce vendredi

La communauté mouride célèbre en ce vendredi 21 juillet 2023 la naissance de son imam de toujours et non moins quatrième khalife général des mourides. Homme de Dieu avec une foi et une piété en épaisseur, Serigne Abdou Khadr Mbacké est décrit par certains contemporains de Cheikhoul Khadim comme la photocopie de ce dernier, en raison de leur forte ressemblance physique. Ayant vu le jour au 3e jour du mois de Muharaam, ce fils du Cheikh est l’héritier des Saints de l’islam dans de nombreux domaines.

Serigne Abdou Khadre Mbacké 4e khalife Général des mourides (juin 1989- mai 1990) naquit en 1914 à Darou Halimou Khabir communément appelé Ndam. Neveu de Cheikh Ahmadou Bamba de par sa lignée maternelle, Sokhna Aminata Kani Bousso. Il effectua ses études coraniques auprès du vénéré Serigne Ndame Abdourahmane Lô. Le Cheikh lui donna le nom de Abdou Khadre Dieylani en référence au Saint homme de Bagdad en Iraq.

Orthodoxe achevé, il symbolisait durant toute son existence la droiture et la piété. Il était en parfaite conformité avec les préceptes islamiques tels que la Charia, la jurisconsulte et la piété. Surnommé l’imam des imams, Serigne Abdou Khadre ne manqua que deux fois les prières à la grande mosquée ( lors de son pèlerinage à la Mecque en 1976 et le vendredi où il retourna après d’Allah) dont il a été imam de 1968 à 1990.

Sur le plan physique, Serigne Abdou Khadre Mbacké ressemblait fortement à son père. Les contemporains du Cheikh se souvenaient de Serigne Touba à travers sa personne, tellement la ressemblance était frappante. Serigne Abdou Khadre Mbacké effectua un séjour éclair à la tête de la communauté Mouride pour une durée de 11 mois, mais il aura laissa un héritage riche totalement adossé à l’islam et à la sounnah du Prophète.

Il s’éteint le 13 mai 1990 à l’âge de 75 ans. Son fils aîné, Serigne Modou Abdou Khadre Mbacké lui succéde de 1990 à 2004. Serigne Cheikh Mbacké assure le relais depuis 2004.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn