Le Magal…une vitrine du modèle économique mouride

La communauté mouride célèbre le grand Magal de Touba ce 15 septembre 2022. Ce grand événement religieux va rassembler tous les talibés dans la cité religieuse de Bamba. Le Magal fait partie des plus grandes fêtes religieuses de ce pays. C’est en ce sens qu’il accueille de millions de fidèles venus de tous les coins du territoire national mais aussi ai niveau international. Cet événement international a un fort impact sur l’économie sénégalaise.

L’aspect économique du grand magal de Touba est méconnu des sénégalais. La plupart de nos compatriotes se concentrent sur l’aspect culturel et cultuel du Magal. Mais cet événement est le plus grand moment où l’économie sénégalaise se fructifie. Et si Touba est devenu un centre d’attraction, Serigne Fallou Mbacké y a joué un rôle important. C’est de son khalifat que la célébration du Magal a été innovée. Il fut le premier à inviter les disciples à venir célébrer l’événement dans la cité religieuse. C’est le début du commencement.

En effet, durant la période du Magal de Touba, nous assistons à une augmentation des chiffres d’affaires de certaines entreprises mais aussi des acteurs du secteur informel. A la veille de l’événement, on a vu les directeurs de tous les services de réseaux de télécommunications se déplacer dans la cité religieuse. Tous un seul et unique objectif garantir un meilleur réseau durant toute la période du magal. Ce parce-que le magal fait partie des moments où les sénégalais communiquent le plus.

Avant de pouvoir communiquer dans la ville sainte, il faut impérativement que les talibés viennent à Touba. Pour se faire, il faut qu’il loue les services des sociétés de transport. Durant cette période, chauffeurs et apprentis se frottent les mains. Quand arrive le Magal on assiste à une mobilité vers Touba. Tous les chemins convergent vers la cité de Bamba. Cette grande affluence pousse les acteurs des transports à augmenter les prix au grand bonheur des stations services.

Le secteur informel n’est pas en reste durant le Magal. Comme par enchantement, ce sont des hordes de marchands ambulants qui se donnent rendez-vous à Touba. Comme par enchantement, les alentours de la grande mosquée sont pris d’assaut par des vendeurs et des pèlerins improvisés vendeurs pour les besoins de l’événement. Grâce à la force d’attraction de la ville sainte, ils se font des chiffres d’affaires exorbitants. Tout comme les mendiants qui ont fait de la commémoration du départ en exil de cheikh Ahmadou Bamba un business lucratif.

Le modèle économique mouride est d’autant plus iintéressant parce qu’il est axé sur les enseignements de Cheikhoul Khadim qui prône une autre forme de développement plus humain, plus solidaire et orienté vers nos valeurs culturelles. Dans ce modèle, l’humain dans toute sa plénitude retrouve sa place de manière responsable et inclusive. Les mourides ont aussi le culte du travail qui est leur marque de fabrique.

Les mourides contribuent massivement au développement économique du Sénégal. Ils y contribuent par un modèle de développement très adapté grâce à leur capacité de mobilisation comme lors du Magal, l’engagement envers Serigne Touba, l’autonomie financière, la solidarité et l’abnégation du travail. Avec le contexte économique mondial, il devient urgent que ce modèle de développement et d’entraide économique soit vulgarisé.

Aliou Ngom pour Xibaaru