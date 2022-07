Le marigot de Mbao…une bombe à retardement.

La République des valeurs valeurs de MBAO avait proposé un programme intitulé la Vision 4M City pour sortir la Commune des difficultés liées à l’inondation.

Le ministre maire de MBAO ABDOU Karim SALL redouble de classe face à une situation de son ministère.

La protection de l’environnement, le cadre de vie, l’épanouissement et la sécurité des individus sont devenus des piliers incontournables du développement durable. C’est pourquoi, face aux problèmes auxquels ils sont confrontés, la coalition décline un programme qu’elle s’engage à réaliser une fois à la tête de la commune, grâce aux actions suivantes :

Protéger l’environnement de la commune et améliorer les conditions de vie de la population en mettant en place un système de management environnemental dénommé « Mbao verte » ;

Améliorer le fonctionnement et le savoir-faire de la mairie en y instituant un service dédié à la qualité pour assurer le suivi de ses politiques ;

Améliorer le trafic en organisant le stationnement dans les grandes artères ; ce qui permettra de faciliter la mobilité et de réduire les risques d’accidents tout en favorisant la création d’emplois ;

Lutter contre l’occupation anarchique des grandes artères en organisant et réglementant l’occupation de la voie publique ; lutter aussi contre les dépôts sauvages en mettant en place un système de gestion des déchets au sein des cités, ce qui permettra d’avoir un cadre de vie sain pour les ménages et la création d’emplois ; également contribuer à la réduction de la pollution atmosphérique et à l’amélioration de la qualité de l’air en reboisant prioritairement les grandes artères. Cela va embellir les grandes artères et créer des niches d’emploi ;

Réfectionner, fermer entretenir les caniveaux périodiquement pour faciliter le ruissellement et le drainage des eaux pluviales; anticiper la lutte contre les inondations en mettant en place une réglementation qui interdit le remblaiement;

Faciliter la mobilité en réfectionnant les routes secondaires; élargir le marigot, planter des cocotiers, nettoyer et mettre des poubelles et des tentes tout le long de la plage; créer un parc dans la forêt de Mbao ;

Lutter contre la pollution causée par les industries au bord de la plage en s’assurant qu’elles respectent la réglementation concernant les pollutions et normes de rejet ;

Engager avec les techniciens de la commune un projet pluriannuel de pavage sur toute l’étendue de la commune selon un ordre de priorité (grandes rues, grandes artères d’abord) de manière graduelle avec des études pointues réalisées au préalable pour éviter d’éventuelles conséquences néfastes sur les réseaux d’eau et d’assainissement ;

Solliciter un partenariat avec l’Etat central pour la mise en œuvre d’un projet opérationnel de lutte contre l’avancée de la mer afin de protéger le littoral, les populations environnantes et les lieux de culte (cimetière, mosquées) ;

Renforcer la sécurité pour les riverains en incitant les services de l’Etat à mettre des passerelles, des passages piétons, des dos d’âne, des feux de circulation, des caméras de surveillance et radars au niveau des axes stratégiques de la commune ;

Lutter contre l’insécurité en renforçant l’éclairage public : doubler le nombre de lampadaires solaires fonctionnels au niveau des plus grandes artères de la commune et dans les quartiers (priorité aux zones non éclairées ou mal éclairées) ;

Recruter des volontaires (associations-jeunes-mouvements) pour la veille et l’alerte sécuritaire dans les quartiers en utilisant le système d’alerte numérique en temps réel ;

Collaborer étroitement avec la police et la gendarmerie pour renforcer l’arsenal sécuritaire ;

Mettre sur pied, en partenariat avec les chefs de quartiers et des personnes ressources, un système de renseignement et d’information communal pour assurer la veille et l’alerte ;

Faire un plaidoyer au niveau des autorités compétentes (ministère de l’intérieur) pour le renforcement des moyens matériels et humains et des équipements pour les forces de l’ordre.

Elhadji BAMBA Tall conseiller municipal/ candidat investi coalition AAR Sénégal