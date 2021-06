Communiqué du mouvement « Malaw »

Connaissant les grandes difficultés de circulation dues à leur enclavement depuis les régimes socialiste sous le président Diouf et libéral sous Wade, l’on peut affirmer que suite à la construction des ponts des villages de Ganguel Souley et Wendou Bosseabe, Macky Sall vient de soulager des milliers de nos compatriotes de la lointaine région de Matam.

Avec la réalisation d’ouvrages de ce genre, c’est la fin d’un cauchemar pour les populations de cette zone qui ont toujours fait de cette question, leur principale doléance.

Encore une fois, le chef de l’État prouve toute l’ampleur son ambition qui consiste à donner corps à l’équité territoriale dans le souci de placer les objectifs de développement durable au cœur de son programme de gouvernance.

Le mouvement « Malaw » se réjouit de cette prouesse du président de la République parmi d’autres, depuis qu’il est à la tête de l’État du Sénégal. Il adresse ses plus vives félicitations au président Macky Sall et lui réitère l’engagement de ses membres dans la défense des intérêts du peuple sénégalais.

Le mouvement « Malaw » remercie dans la foulée les populations du Nord du pays qui, à chaque étape de la tournée économique, ont réservé un accueil chaleureux au président Sall, leader de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakar.

Dakar, le 17 juin 2021

Mouvement « Malaw »

Le coordonnateur