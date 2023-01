Le Palais actionne le dernier levier pour liquider Mimi Touré

La coalition Benno Bokk Yakaar actionne tous les leviers dont elle dispose pour faire passer la troisième candidature du président Macky Sall. La mouvance présidentielle fait le ménage pour arriver à sa fin. Tous les obstacles à leur projet vont être neutralisés. Aminata Touré est dans le viseur de ses anciens camarades. Ils ont déjà réussi à l’éjecter de l’Assemblée nationale. Mais Mimi est une lionne blessée. Et elle devient un danger ambulant pour les ambitions du pouvoir. Alors, le Palais va actionner ses armes pour abattre l’ancienne présidente du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE).

Aminata Touré n’est plus députée. Benno a fait chuter la menace qui sévissait au Palais. Les hommes du Macky n’auraient pas réussi cette forfaiture si Wallu Sénégal n’avait pas joué leur jeu. Mais les députés du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) ont préféré aller contre la volonté du peuple. Désormais, Mimi est fragilisée devant ses anciens camarades de parti qui cherchent tous les moyens pour l’abattre. La mouvance présidentielle vient de gagner la première partie de la l’éradication de cette menace interne…

Cette déchéance n’est pas la première tentative de la mouvance présidentielle pour contenir la menace Mimi. Depuis qu’elle a décidé d’être députée non-inscrite, elle est la cible du comité en charge des invectives de l’Alliance pour la République (APR). Ces derniers n’ont pas ménagé celle qui a mené leur campagne triomphale aux élections législatives. Loin de s’en arrêter là, le pouvoir aurait même tenté de liquider physiquement celle qui a précédée Idrissa Seck à la tête du CESE.

« Je viens par la présente lettre vous informer qu’il m’est revenu de sources très crédibles que des éléments proches de votre entourage et de celui de la Première dame, envisageraient des actions de neutralisation physique afin que le suppléant en droit de siéger puisse me remplacer définitivement à l’Assemblée nationale », accusait Mimi Touré. Mais ces tentatives n’ont pas abouti. Alors Benno a neutralisé politiquement Aminata Touré. Benno lui a retiré son mandat de député. Elle se retrouve sans immunité parlementaire au moment où un rapport de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) sur sa gestion est ressorti des tiroirs.

Candidate à la présidentielle, Aminata Touré menace gravement les projets de troisième mandat de Macky Sall. Alors il ne serait pas fortuit de voir des poursuites judiciaires après la perte de son mandat de député. La prison risque d’être la seconde étape de l’élimination de Mimi. Le rapport de l’IGE sera le prétexte pour servir de trampoline aux faucons du palais pour en finir avec elle. D’ailleurs la voie judiciaire est la seule qui reste à Benno pour arrêter les ambitions présidentielles de l’ex-première ministre. Mais cette ultime phase ne risque pas d’arriver de sitôt. Mimi est maintenant sous la protection des sénégalais qui ne la laisseront pas être le prochain adversaire à être sacrifié.

Mimi Touré doit faire attention sinon elle sera humiliée et jetée en prison. C’est cette méthode qu’utilise le pouvoir pour éliminer les adversaires de Macky Sall. Si les faucons du Palais échouent, ils vont commettre l’erreur que le président a commis avec Ousmane Sonko. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a été sorti de la fonction publique, trainé en justice. Cela n’empêche en rien son ascension. Le maire de Ziguinchor est devant les portes du Palais. En continuant à s’attaquer à Mimi, Macky risque de la propulser au sommet. Et elle sera une plus grande menace pour lui.

Macky Sall vient ainsi de commettre l’une des plus grandes erreurs de sa carrière politique. Tenter d’humilier Aminata Touré ne sera pas sans conséquence. Mimi peut faire basculer les ambitions de Macky. Que les faucons du Palais ne soient pas surpris de voir le dossier des milliards de Taiwan refaire surface.

Aliou Niakar Ngom pour Xibaaru