Révélations ! Le contrat politique entre Macky Sall et Karim Wade dévoilé

On est enfin au début d’un nouveau tournant politique au Sénégal. C’est maintenant que Macky Sall va dérouler sa feuille de route destructrice pour Ousmane Sonko. L’affaire de la déchéance de Mimi Touré de son poste de député a été le premier jalon d’une alliance qui risque de changer la configuration de la scène politique. Cette affaire qui a vu un gentlemen-agreement entre adversaires d’hier pour éliminer une ennemie commune, n’est que la préface d’un long contrat politique qui lie Macky Sall et le fils de Wade pour la pérennité de la famille libérale au pouvoir pendant 50 ans comme l’avait prédit le patriarche Wade…

Rien que pour barrer définitivement la route à Ousmane Sonko, Macky Sall a plusieurs plans en sa possession. De plan A à plan Z. Que le leader de Pastef se le tienne pour dit. Après en avoir fini avec Mimi Touré dont la déchéance de son mandat de député est en marche, Macky Sall compte sur une éventuelle lourde condamnation de Sonko sur l’affaire Sweet Beauty. Mais, son autre plan est en branle, surtout au cas où Ousmane Sonko échapperait des griffes de la justice.

Macky Sall compte sur un vaste rassemblement de la famille libérale pour barrer la route à Ousmane Sonko en 2024. Ce n’est pas pour rien que le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS), prédécesseur de Macky Sall à la tête de l’Etat du Sénégal, avait soutenu à la face de tout le monde, alors qu’il venait d’accéder au pouvoir en 2000, que les libéraux sont partis pour rester au pouvoir pendant 50 ans…

Tout le monde sait que Me Abdoulaye Wade n’est pas un homme à lancer comme ça des propos dans l’air. Quand il a une idée et veut la mettre en œuvre, il y va jusqu’au bout. Même s’il rencontre des obstacles en cours de route pour mettre en pratique son idée, Abdoulaye Wade a la capacité de rebrousser chemin, mais pas pour abdiquer. C’est pour encore essayer une autre voie. Il n’arrête jamais tant qu’il n’aura pas réalisé ce qu’il a envie de faire.

Même si c’est avec moins de souplesse, cette caractéristique qu’a Abdoulaye Wade d’aller jusqu’au bout de ce qu’il veut faire, Macky Sall l’a aussi. Après avoir été longtemps en bisbilles avec le PDS, après l’arrestation et la condamnation de Karim Wade par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) suivie de son « exil forcé » au Qatar, Macky Sall noue langue avec ses anciens frères de parti. Il y a eu d’abord les poignées de mains chaleureuses entre Macky Sall et Me Abdoulaye Wade.

Macky Sall a ensuite même raccompagné à bord de sa voiture Me Abdoulaye Wade jusqu’à la résidence de ce dernier à Fann résidence. Et Me Abdoulaye Wade à la tête d’une délégation du PDS s’est lui-même rendu au Palais de la République pour y rencontrer son successeur.

Certes, il n’y a pas eu de suite par la suite malgré les promesses que s’étaient donnés les deux hommes, mais aujourd’hui, les circonstances politiques obligent les deux camps à se rapprocher pour former un bloc pour permettre à la famille libérale de régner pendant 50 ans au Sénégal. Macky Sall et les membres du PDS sont d’accord que s’ils ne s’allient pas, le pouvoir risque de les échapper en 2024.

Selon une source, Macky Sall et Karim Wade se sont déjà parlés. Ceci avec la bénédiction de Me Abdoulaye Wade. La même source de rapporter que Karim Wade et Macky Sall ont conclu sur la continuité de la famille libérale au pouvoir. Benno et Wallu vont se muer en une grande et redoutable coalition. Ils y sont parvenus après plusieurs compromis. Selon la source, Macky Sall rempile en 2024 avec le concours du PDS.

L’accord ainsi scellé est de faire de Karim Wade le vice-Président du Sénégal, poste encore vacant. Puis Macky Sall raccroche en 2029, et Karim Wade prend le relais. Pour donner un avant-goût que les deux camps sont en train de dérouler leur accord, les députés de Wallu s’étaient démarqués de la motion de censure déposée contre le Premier ministre Amadou Ba. Le PDS a refusé de participer au dernier concert de casseroles dont le mot d’ordre avait été lancé par Yewwi Askan-Wi. Wallu s’est joint au groupe parlementaire Benno pour enclencher le processus de déchéance de Mimi Touré de son poste de député.

Maintenant, ils entament le combat en direction de l’élection présidentielle de 2024 pour mettre fin aux espoirs de Sonko ou de Khalifa Sall de devenir le prochain Président de la République du Sénégal. Ceci est le génie politique du Faucon en chef…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn