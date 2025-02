Le Pastef ne lâche pas Macky Sall…il n’est toujours pas tiré d’affaires

Au sein du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), beaucoup prient pour que Macky Sall soit envoyé en prison. Les partisans de Ousmane Sonko ne pardonnent toujours pas au prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la présidence les actes qu’il aurait posé entre 2021 et 2024. Depuis la perte du pouvoir, Macky s’est exilé au Maroc. Si beaucoup de ses souteneurs pensent qu’il est devenu, ils se trompent. Le régime va poser un acte qui pourrait compromettre son séjour dans le royaume chérifien.

Lors du Conseil des ministres du mercredi 22 janvier 2025, un décret important a été examiné et adopté. Ce décret autorise la ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et celui du Royaume du Maroc sur l’assistance aux personnes détenues et le transfert des personnes condamnées. Ce projet de loi s’est invité à l’Assemblée nationale lors du face-à-face du premier ministre Ousmane Sonko avec les députés.

Le président de l’Assemblée nationale a annoncé, vendredi, l’examen prochain d’un projet de loi visant à faciliter le rapatriement des Sénégalais condamnés au Maroc. Selon El Malick Ndiaye, les parlementaires se retrouveront le 10 mars pour débattre de ce texte législatif. Ce projet de loi vise à conférer au président de la République les prérogatives nécessaires pour mettre en œuvre la convention signée entre le Sénégal et le Maroc le 17 décembre 2024 à Rabat. L’objectif principal est d’apporter une assistance aux Sénégalais établis au Maroc et de faciliter le transfert des détenus sénégalais vers leur pays d’origine.

Signée le 17 décembre 2004 à Rabat, cette convention vise à renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays en facilitant le transfert des détenus condamnés afin qu’ils purgent leur peine dans leur pays d’origine. Cette mesure s’inscrit dans une volonté de garantir une meilleure prise en charge des détenus et de favoriser leur réinsertion sociale. Mais beaucoup d’observateurs y voient un autre objectif caché. Selon eux, le nouveau régime est aux trousses de l’ancien président de la République, Macky Sall, qui s’est réfugié au Maroc.

Depuis la défaite de son poulain, Amadou Ba, à l’élection présidentielle du 24 mars 2024, Macky Sall vit en exil à Marrakech avec familles et bagages. Il ne donne pas l’impression ou le sentiment de vouloir revenir de sitôt au Sénégal. Tête de liste de sa coalition électorale lors des législatives du 17 novembre dernier, il avait promis de venir faire campagne avant de se rétracter. Ses partisans encore fidèles s’étaient débrouillés seuls sur le terrain face à la machine du parti au pouvoir Pastef. Il n’y a pas eu de miracle.

En dépoussiérant cet accord qui date de 2004 avec le Maroc, l’exécutif sénégalais ouvre clairement un dossier judiciaire à haute intensité politique qui sera un sérieux test de la solidité des relations particulières qui existent entre le Sénégal et le Maroc. Dans le respect des procédures qui encadrent le traitement des « personnes détenues » et « le transfèrement des personnes condamnées », le pouvoir sénégalais va travailler à obtenir des autorités marocaines, dans un premier temps, des garanties sur l’application rigoureuse de la Convention signée entre les deux États. Dakar sondera ainsi Rabat pour avoir l’assurance que Macky Sall ne sera pas un objet de conflit dur entre les deux pays.

Quoiqu’il en soit, Macky Sall ne doit pas dormir sur ses deux lauriers. Depuis que le Pastef est au pouvoir, il agite la Haute Cour de Justice contre lui et ses anciens ministres. Mais la question de l’extradition d’une personnalité de haut rang telle que l’ancien président sénégalais Macky Sall, en cas de condamnation, soulève des enjeux juridiques et diplomatiques complexes. Pourrait-il vraiment faire l’objet d’une extradition en cas de condamnation par les autorités sénégalaises, dans le contexte de la coopération internationale et des considérations de souveraineté ?

Une équation que le régime de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko devra résoudre. Mais ce n’est pas gagné d’avance. Au moment où les patriotes prient pour que Macky soit arrêté, ce dernier mène tranquillement ces nouvelles activités. D’ailleurs, même la publication du rapport de la Cour des comptes n’a pas pu le troubler. Le cas de l’ancien sera un véritable problème pour ce régime !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn