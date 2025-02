Le mauvais timing du PM Sonko…il «occulte» les activités du PR Diomaye

Personne ne doute des relations qui lient le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Les deux membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) entretiennent des relations de longue date. Mais dans la gestion du pays, la Primature et la Présidence doivent apprendre à accorder leur violon. Certains actés posés par le patriote en chef font de l’ombre à la communication du président élu. Une erreur exploitée par leurs adversaires.

Le président Bassirou Diomaye Faye a présidé, ce 21 février 2025, la cérémonie de lancement des travaux du Projet de Mobilisation des Ressources en Eau du Nianija Bolong (PROMOREN) à Koungheul. Ce projet ambitieux vise à améliorer la disponibilité des ressources en eau de surface du bassin versant de Nianija Bolong. Un projet fort important qui aura un grand impact dans la vie de nombreux sénégalais.

Le PROMOREN, mis en œuvre par l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC), permettra de mobiliser annuellement 46,6 millions de m³ d’eau douce, d’arrêter l’intrusion des eaux salées en provenance du fleuve Gambie, et de mettre en valeur 12 000 hectares de terres agricoles chaque année. Ce projet, d’un coût de 36 milliards de FCFA, est financé à 92 % par la Banque Islamique de Développement (BID) et à 8 % par l’État du Sénégal.

Dans son discours, le Chef de l’État a souligné ses engagements à travers des actions de transformation profonde de notre pays, sur le plan économique de manière générale et dans le secteur primaire en particulier. Pour le Chef de l’État, certaines de ces actions requièrent impérativement une bonne maîtrise de l’eau afin de garantir les productions agricoles, pastorales et piscicoles attendues. Il a également annoncé l’importance de ce projet, qui constitue un levier stratégique pour sécuriser la productivité de l’agropole centre et favoriser l’insertion socio-professionnelle, avec des perspectives de création d’environ 30 000 emplois.

Mais ce projet d’une grande importance n’a pas été trop suivi par les sénégalais et la presse. Ces derniers avaient les yeux rivés sur l’Assemblée nationale. Le Premier ministre sénégalais et son gouvernement étaient, le même jour, à l’hémicycle, pour répondre à des questions d’actualité soumises par les députés. Le leader de Pastef a présenté devant le parlement les mesures que l’État va prendre pour sortir de la crise des finances publiques que traverse le pays. Une sortie qui intervient après que la cour des comptes ait révélé que la dette publique et le déficit budgétaire du pays ont été largement minorés par régime le sortant.

Face aux députés de l’opposition, Ousmane Sonko a été intransigeant. Sans aucune surprise, c’est cette sortie du premier ministre qui a été le plus médiatisée. De quoi faire réagir les adversaires du PROJET. Dans une déclaration, sur sa page Facebook, Mansour Faye énonce une gestion chaotique des affaires publiques et une mise en scène politique au détriment des véritables urgences du pays. Il dénonce aussi le fait que les activités de Ousmane Sonko à l’Assemblée ait occulté les activités du président Bassirou Diomaye Faye.

«Dans toute République qui se respecte, lorsqu’un chef d’État organise une activité régalienne d’envergure, celle-ci doit être la seule à se tenir. En pareille situation, tout le gouvernement se mobilise et, en général, c’est le Premier ministre qui précède le président sur place pour l’accueillir. Hélas, SAS, ce « demi-dieu », n’en a que faire de l’agenda présidentiel. Il a préféré se rendre à la salle du Théâtre ce soir, comme pour défier son supposé patron et narguer les Sénégalais, dans ce qu’il sait faire de mieux», a dénoncé Mansour Faye.

Selon lui, c’est ce qui explique que «presque tous les titres de la presse du lendemain ont relégué au second plan l’événement de Koungheul, éclipsé par la comédie de la place Soweto». Mansour Faye n’a pas tort sur un point, la primature doit éviter de programmer les activités de Ousmane Sonko en même temps que celles du président. Il y’a une chose qui ne change pas, Ousmane Sonko à ce don de faite les unes des journaux. Alors, il doit éviter de faire de l’ombre au chef de l’Etat !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn