Le p*nis d’un homme pourrit après morsure d’un cobra

Dans une nouvelle cauchemardesque, le p3nis d’un homme a commencé à pourrir après avoir été attaqué par un cobra alors qu’il était assis sur les toilettes.

Ce Néerlandais de 47 ans, qui faisait un safari en Afrique du Sud, a dû subir une opération de reconstruction de son pénis parce que le serpent, qui se trouvait dans les toilettes, l’a mordu et a provoqué une nécrose scrotale, c’est-à-dire une infection du scrotum.

Selon la revue médicale Urology Case Reports, l’homme a dû attendre trois heures avant d’être transporté par hélicoptère vers le centre de trauMatologie le plus proche, à plusieurs kilomètres de là.

« Lors de son admission à l’hôpital, on a constaté que son pénis et son scrotum étaient enflés, de couleur violette et douloureux. Une nécrose scrotale a été diagnostiquée et il a reçu de multiples doses d’un antisérum non spécifique au venin de serpent et des antibiotiques à large spectre », indique le rapport.

L'homme a signalé des vomissements et une sensation de brûlure ainsi qu'une douleur remontant de l'aine à l'abdomen et au haut de la poitrine. Il a également dû subir une hémodialyse en raison d'une lésion rénale aiguë avant de subir une chirurgie reconstructive pour réparer son pénis