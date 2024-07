Le Pr Kitane dénonce l’irresponsabilité…au cœur de la république 

L’irresponsabilité et le je-m’en-foutisme : Le déshonneur au cœur de la république (Par Alassane Kitane)

Opter pour la dérision alors qu’on vous reproche votre innommable compromission avec le diable, ce n’est pas du courage, ça montre l’indignité. Jouer avec les principes fondamentaux qui régissent la bonne gouvernance et se payer le luxe de se moquer de la réfutation de vos pratiques de népotisme, c’est prouver l’incurable perversion de votre humanité.

Ce qu’on vous reproche, ce sont des faits avérés et constatables de népotisme indignes des États embryonnaires et des monarchies les plus corrompues. Continuez à vous moquer de notre bon sens, vous ne réussirez pas à dénaturer la politique et les principes de la bonne gouvernance. Par contre, votre attitude révèle la gravité du grand Mensonge dont vous n’êtes qu’un des symptômes.

Le mot d’esprit, le sarcasme et l’humour demandent une petite finesse d’esprit, ce sont même des traits d’intelligence. C’est ce qui fait que quand les esprits bornés s’y essaient, ils profèrent des énormités sans s’en rendre compte. Afficher un tel dévergondage après des actes aussi répréhensibles, c’est encore confirmer qu’on a floué le peuple en se présentant sous les traits contraires à sa véritable personnalité.

Malheureusement, c’est ainsi que va le monde depuis que le mensonge a réussi à amener la vérité à se déshabiller pour ensuite lui voler ses habits et parader avec dans les rues. Obligée de le poursuivre nue dans les rues, la vérité est dénoncée, perçue comme un être qui manque de pudeur et d’éthique. La conversion morale est toujours en marche.

Les gens vont s’opposer, c’est une lapalissade, mais ce serait une illusion de croire qu’ils vont le faire comme vous l’avez fait, c’est-à-dire en enrageant la jeunesse, en la manipulant et en l’abrutissant. On s’opposera en humanisant et non en deshumanisant.

Le combat peut être long et difficile, mais on n’a pas le choix !

Alassane K. KITANE