Le Pr Samba Diouf rend hommage à Serigne Moustapha Saliou

Mon guide, mon idole, une Référence universelle par (Samba DIOUF)

L’islam vient de perdre une représentation essentielle de ses valeurs sur terre. À la fleur de l’âge en 1988, ses interventions en faveur de la Paix entre les 2 États musulmans IRAN IRAK, avaient séduit le public musulman dont les États ont par la suite transmis plusieurs lettres de félicitations au président sénégalais de l’époque. Stupefait par la masse des courriers diplomatiques transmis au Sénégal, Abdou Diouf a tenu à rencontrer le jeune représentant de SERIGNE ABDOULAHAD KHALIF GENERAL des mourides à la réunion internationale des #Turuq soufias# qui étaient sollicités pour une médiation entre les 2 peuples frères. Devant un public d’érudits, Oulémas, Serigne MOUSTAPHA a mis en exergue le Coran et la Sunna pour un arbitrage autonome de ces deux pays Arabes en conflit.

En juin 1996, sa participation au sommet de l’habitat à Istambul, a permis de sublimer les valeurs du Mouridisme, de l’islam engagé; devant l’humanité qui venait de consacrer la ville Sainte de Touba comme exemple particulier de ville moderne au monde. Un érudit, un homme de foi, un homme de Dieu. Un intellectuel de haute facture. La personnalité de Serigne Moustapha Ibn Serigne SALIOU ne se résume pas dans ses qualités humaines, ses compétences intellectuelles et son engagement pour la prospérité du MOURIDISME. Bénéficiant de ses entretiens, nous avions l’occasion de contempler l’éclat vif et seduisant de sa spiritualité. Ses auditeurs continueront à admirer l’éloquence de ses dires, l’éloquence dans ses discours. Serigne MOUSTAPHA a inauguré l’ére des discours en Arabe à l’occasion des cérémonies religieuses au Sénégal. Mais mon Marabout n’avait jamais un support écrit en main pour fixer la beauté des proses et la maîtrise parfaite du vocabulaire et de la grammaire Arabe. S. MOUSTAPHA, sans anicroches, déclamait comme un cours magistral des enseignements sur l’Islam et le Mouridisme au moyens et avec la langue du prophète MOUHAMED SWT.

Sa disparition créée un vide dans la ville de Sainte de Touba oû ses dernières apparitions avaient créé un embelli, une ferveur attestée par des commentaires d’affection et de respect à l’égard d’un homme humble et extrêmement pieux. Qu’allah lui accorde sa grâce. Que le prophète l’accueille au Paradis. Qu’il soit remercié par Serigne Touba.

Samba DIOUF: UN DISCIPLE. ENSEIGNANT CHERCHEUR, JURISTE CONSULTANT EN ECONOMIE NUMÉRIQUE ET DROIT DES AFFAIRES