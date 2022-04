Le président de l’Omart et le monde de la culture se souviennent d’Habib Faye

Le monde de la culture se souvent aujourd’hui du musicien Sénégalais Habib Faye….(Par Abdoulaye Mamadou Guissé)

Habib Faye a rejoint l’inspiration divine le 25 Avril 2018 à Paris, il est évident que les guitares basse ne bourdonnent plus depuis que le génie immortel courtise loin.

Habib Faye a été et demeure pour moi un grand ami et un compagnon dans la lutte de l’Omart Sénégal pour le parachèvement de la plus grande révolution culturelle au Sénégal.

Grande figure de l’orchestre Super-Étoile, Habib Faye a semé les arbres de l’espoir par les graines porteuses de croissance et de devenir.

Habib Faye a été un frère, un ami, et au-delà de tous ces qualificatifs Habib Faye est mon artiste musicien préféré de par ses œuvres produites dans l’univers musical mondial.

Habib Faye est l’architecte du lourd patrimoine musical de Youssou Ndour de 1984 à 2018.

Il m’est très difficile de parler de ce frère, un génie global, et rien de ce qui est gloire, distinctions, Grammy , disques d’or ect ne lui est étranger .

Habib Faye a joué et collabiré avec les monuments de la musique mondiale:

Alicia Keys, Peter Gabriel, Carlos Santana, Josh Groban , Branford Marsalis, Angelique Kidjo ect ..

Ce mercredi 25 avril 2018 est une date repère, un point de départ de la nouvelle vie d’un génie qui sauvé son époque et sa génération.

Priez pour lui.

Le président

Abdoulaye Mamadou Guissé

Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart Sénégal)