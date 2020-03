Le président Macky ferme les écoles, les universités et interdit toute manifestation

C’est officiel ! Le Sénégal vient de fermer toutes les écoles et toutes les universités du pays. Et ce n’est pas tout. Toutes les manifestations et rassemblements sont interdits sur le territoire.

Mesures drastiques contre le Coronavirus

: Tous les évènements et grands rassemblements publics désormais interdits sur l’étendue du territoire sénégalais. C’est ce qui ressort des recommandations faites lors du Conseil présidentiel d’urgence sur le coronavirus convoqué par le chef de l’Etat Macky Sall, ce samedi, au palais en présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, d’autres membres du gouvernement et des responsables des forces de défense et de sécurité, tous membres du comité de gestion des épidémies.

Le Président de la République du Sénégal décide :

-Interdiction pour 30 j de toutes les manifestations publiques;

-Interdiction de bateaux de croisière;

-Renforcement du dispositif au niveau des frontières ;

-Mise à disposition par l’armée d’unités de soins mobiles

-Suspension des cours pendant 3 semaines

– Suspension des pèlerinages aux lieux saints

Le 4 avril en lieu et place du défilé, une cérémonie de prise d’armes sera organisée au Palais

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn