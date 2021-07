Le prochain bâtonnier de l’Ordre des avocats connu

Le dauphin de Me Papa Laïty Ndiaye et futur bâtonnier de l’Ordre des avocats est désormais connu. Il s’agit de Me Mamadou Seck du cabinet Sow-Seck-Diagne. Cet avocat était premier lors du premier tour, informe Les Echos.

C’est donc sans grande surprise qu’il a remporté hier, le second tour, avec 157 voix. Il devance ainsi Me Aly Fall qui enregistre 145 voix, Me Ousseynou Fall 1 voix et Me Demba Ciré Bathily 1 voix. Le dauphin nouvellement élu va donc accompagner l’actuel bâtonnier pendant un an, c’est-à-dire jusqu’au terme de son mandat.

Elu pour trois ans non renouvelable, il sera désormais chargé de défendre les intérêts des avocats, de suivre les chantiers entamés par ses prédécesseurs, notamment Me Papa Laïty Ndiaye, sous le magistère duquel le site de la future École des avocats a commencé à prendre forme à Diamniadio, mais également veiller au bon fonctionnement de l’Ordre, du règlement intérieur et au respect du statut voué à l’avocat.