Présidence FSF : Saer Seck se retire du consensus !

Dans un communiqué, Saer Seck a annoncé, ce vendredi, son retrait du consensus mis en place par Augustin Senghor, Ablaye Sow et Louis Lamotte pour l’élection du prochain président de la Fédération sénégalaise de football, prévue le 7 août 2021.

« J’ai décidé de me retirer du consensus dont l’esprit programmatique et les conditions posées par moi ne me semblent plus respectés », a-t-il fait savoir, précisant qu’il ne sera pas membre du prochain comité Exécutif (au titre des 8 cooptés prévus dans les accords du consensus) ainsi que d’aucune instance fédérale ».

En revanche, Saer Seck dont sa candidature avait été annoncée, a néanmoins souligné qu’il reste au service du football de son pays en tant qu’acteur à la base aux commandes exclusives de son club. « L’ambition personnelle ne saurait être mon leitmotiv, ce que du reste ma passion pour le football, mon parcours et l’histoire récente de notre sport ont fini de démontrer y compris aux plus sceptiques », a-t-il indiqué.

Désormais, le consensus est mené par Lamotte, Ablaye Sow et Augustin Senghor le président sortant qui vise un quatrième mandat. Il fera face à Mady Touré, le candidat qui n’a pas voulu signer le protocole pour le consensus.