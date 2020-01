Dimanche, 12 Janvier 2020. Le Professeur Mary Teuw Niane, en marge du parrainage des zones 3, 4, 6 et 9 de l’ODCAV de Saint-Louis, a donné rendez-vous à ses nombreux militants et sympathisants de la vieille ville. Après plusieurs réunions organisées par la Mouvance MTN, il était temps pour ses inconditionnels de communier avec leur leader, l’artisan de toutes les victoires obtenues par le camp présidentiel dans la ville de Mame Coumba Bang. Rendez-vous était donc pris cette après-midi au foyer Prosper Dodds, dans le faubourg de Sor.

Dans une salle archi-comble, les responsables des cinq communes à savoir, Saint-Louis, Mpal, Fass, Ndiebene Gandiol et Gandon ont souhaité échanger avec l’excellentissime ; et unanimement ils lui ont fait la même demande : se présenter aux prochaines élections locales. Après les avoir tous écouté, voici sa réponse : « Aujourd’hui, neuf mois après la formation du nouveau gouvernement, je vous ai écouté. J’ai compris votre message. 9 mois durant, nous avons gardé le calme, parce que nous sommes républicains, parce que nous sommes des citoyens respectueux des règles de la République. Nous avons eu plus de 40 interventions lors de cette rencontre. Et toutes ces interventions ont relayé le message des populations dans les différents quartiers du département. Les responsables ont souhaité ma candidature à la commune de Saint-Louis. Ils ont aussi souhaité la candidature des différents responsables dans le département. C’est pourquoi, j’ai décidé d’être candidat à la mairie de Saint-Louis pour les prochaines locales et nos différents responsables qui sont dans les communes de Fass, Ndiébene Gandiol, Gandon et Mpal seront aussi candidats aux prochaines élections locales » a annoncé l’ex-ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation. Avant de poursuivre : « La ville de Saint-Louis a besoin d’être construite. Elle a besoin d’être construite avec ses potentialités économiques, gazières, agricoles, touristiques et même du patrimoine. Saint-Louis est aussi une ville intellectuelle et que la vieille ville va profiter de tout cela pour être une ville du 21ème siècle ». Très confiant du développement de Saint-Louis, il a lancé un message aux fils de Saint-Louis, pour une union sacrée au tour du développement. « Nous sommes convaincus que le projet que nous avons, avec tous ceux qui viendront travailler avec nous, toutes les compétences saint-louisiennes, qu’elles soient à Saint-Louis, dans le pays ou même à l’étranger, nous allons les mobiliser pour développer toutes ces communes du département » a conclu le Professeur Mary Teuw Niane. Une annonce aux allures de soulagement pour ses nombreux souteneurs qui, selon eux, ne vont plus jouer les seconds rôles alors que l’essentiel du travail a été fait par eux. Le Professeur Mary Teuw Niane, membre de L’APR, répond aux multiples sollicitations de ses militants et des populations saint-louisiennes qui n’en peuvent plus des récupérations politiques.

Bacary Seck,

Président et coordonnateur du M.A.C.K.Y.

Membre de la C.R.I.C.

Cellule Com’ de la Mouvance MTN