Le Sénégal candidat à l’organisation de la première Coupe d’Afrique de Baseball5

Le Sénégal ambitionne d’entrer dans l’histoire du sport africain en accueillant la toute première Coupe d’Afrique de Baseball5. Cette candidature a été officiellement annoncée, le 30 janvier 2023 à Dakar, par le président de la Fédération Sénégalaise de Baseball et de Softball (FSBS), Amadou Kabirou Mbodj.

À travers cette initiative, les autorités sportives sénégalaises entendent franchir une nouvelle étape dans la promotion et le développement du Baseball5, une discipline émergente sur le continent. Variante moderne du baseball traditionnel, le Baseball5 se distingue par son accessibilité : il se joue avec une balle plus petite, sur un terrain réduit, et repose sur des règles simplifiées. Rapide, dynamique et inclusif, ce sport s’adresse particulièrement aux jeunes et aux femmes, favorisant ainsi une large participation.

Ces dernières années, le Sénégal a enregistré des avancées notables dans la structuration et la diffusion du Baseball5. L’équipe nationale a notamment pris part aux phases de qualification organisées en Côte d’Ivoire, tandis que des programmes de formation ont été déployés à l’endroit des professeurs d’éducation physique, contribuant à l’ancrage pédagogique de la discipline.

Selon le président Amadou Kabirou Mbodj, ces progrès constituent un socle solide et crédible pour porter la candidature du pays à l’organisation d’une compétition continentale d’envergure. « Cette démarche est le fruit d’une réflexion approfondie et d’efforts constants pour faire du baseball un véritable outil de rayonnement du Sénégal », a-t-il souligné.

La tenue de cette première Coupe d’Afrique de Baseball5 serait également, selon lui, une marque de reconnaissance envers la World Baseball Softball Confederation (WBSC) et le ministère des Sports et de la Jeunesse, pour leur accompagnement et leur soutien depuis la création de la Fédération Sénégalaise de Baseball et de Softball.

Convaincu des capacités organisationnelles du Sénégal, Amadou Kabirou Mbodj se dit confiant quant à l’aboutissement de cette candidature. Il appelle au soutien institutionnel de l’État du Sénégal pour son entérinement et invite partenaires et sponsors à s’associer à ce projet ambitieux, afin de faire de la première Coupe d’Afrique de Baseball5 un événement sportif de référence sur le continent.