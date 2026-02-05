Arrêt des «face à face» : Le promoteur Baye Ndiaye pas d’accord

En marge de la rencontre des acteurs de la lutte avec le gouverneur de Dakar ce jeudi, le promoteur Baye Ndiaye a fait savoir qu’il était contre la décision de la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) d’arrêter les face à face jusqu’à nouvel ordre.

C’était une occasion unique pour que Baye Ndiaye puisse dénoncer ce qu’il considère comme « une mauvaise décision ». Devant le gouverneur de Dakar Ousmane Kane et le président de la FSL Bira Sène, le promoteur de Albourakh Events a invité le patron de la lutte à reconsidérer sa décision d’arrêter les face à face et open press même si cela n’est qu’à titre provisoire.

« Nous sommes en phase avec Bira Sène sur les sanctions infligés aux lutteurs car la violence n’a pas sa place dans l’arène. Mais en ce qui concerne l’arrêt des face à face, nous ne pensons pas que c’est la bonne décision. Il devait en amont consulter les promoteurs avant de prendre cette décision car nous avons des engagements avec les sponsors qui ne peuvent avoir de la visibilité qu’à travers les face à face (…) » a-t-il déclaré dans ses propos repris par Wiwsport.

Ainsi, le frère de Aziz Ndiaye a proposé qu’on procède à des face à face dans des lieux sécurisé où le public pourra être maîtrisé avec l’aide des forces de l’orde.

« CICES est un lieu où on peut organiser des face à face sans problèmes. J’ai à maintes reprises organisé des face à face là-bas avec l’assistance la gendarmerie et il n’y a jamais eu de débordements (…) On ne peut organiser un combat sans en faire la promotion. Donc je suggère qu’on puisse revoir cette décision » a ajouté le promoteur du combat royal entre Modou Lô et Sa Thiès (5 avril 2026).