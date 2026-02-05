Bira Sène : « Le gouverneur de Dakar avait pris la décision d’arrêter définitivement la lutte…»

En marge de la réunion avec le gouverneur de Dakar, le président de la FSL Ibrahima Sène dit Bira a répondu à certains promoteurs qui ont manifesté leur désaccord quant aux décisions prises sur l’arrêt des face à face et Open press.

Le Président de la FSL est resté droit dans ses bottes. Malgré certaines critiques, Bira Sène a tenu à dire qu’il maintenait la décision de suspendre les Face à Face et Open Press pour réduire de manière drastique la violence dans l’arène.

« S’il n’y avait pas cette décision, personne n’allait penser à trouver des solutions ! Nous sommes prêts à accompagner les promoteurs mais il faut régler ce problème et trouver une solution durable pour le bien des Sénégalais » a-t-il indiqué ce jeudi dans des propos rapportés par Wiwsport.

Le patron de la lutte sénégalaise a ainsi fait une confidence pour appeler les promoteurs, lutteurs et acteurs de la lutte au sens de la responsabilité.

« Le gouverneur de Dakar avait pris la décision d’arrêter définitivement la lutte. Et ce, avant même que je ne prenne service. Mais je lui ai demandé de nous accorder du temps et de nous accompagner. Donc j’assume la décision que j’ai prise car je l’ai pris en toute responsabilité (…) Il faut un retour aux fondamentaux… » a renchéri Bira Sène.