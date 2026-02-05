Affaire du marabout de Madiambal : La Cour suprême déboute le parquet

La procédure judiciaire engagée autour du dossier Madiambal Diagne connaît un nouveau développement. La Cour suprême a mis un terme, le 5 février 2026, à la contestation portée par le parquet général financier, en rejetant son recours en cassation dirigé contre la décision accordant la liberté provisoire à Serigne Oumar Mbaye.

Par cette décision, la haute juridiction confirme l’arrêt rendu par la chambre d’accusation et ouvre la voie à la sortie de prison du marabout, incarcéré sur instruction du juge financier. Le parquet tentait d’obtenir l’annulation de cette mesure, sans convaincre les magistrats de la Cour suprême.

Serigne Oumar Mbaye est poursuivi pour complicité dans le cadre de l’affaire dite Ellipse Projects, un dossier de rétrocommissions présumées visant le journaliste Madiambal Diagne et sa société immobilière. Il avait été placé sous mandat de dépôt en même temps que l’épouse et deux enfants du patron de presse, déjà bénéficiaires d’une mise en liberté provisoire.

Présenté comme un proche de Madiambal Diagne, le marabout est soupçonné d’un rôle indirect dans des opérations financières jugées irrégulières, notamment à travers la SCI Pharaon, structure citée dans l’enquête. Des accusations qu’il a toujours contestées, affirmant n’avoir pris part à aucune gestion ni transaction liée aux faits incriminés.

Sa défense, assurée par un collectif d’avocats composé de Me Abdou Dialy Kane, Me Yeri Ba, Me Abou Abdoul Daff et Me Abdou Dieng, n’a cessé de plaider l’absence de lien opérationnel entre leur client et les flux financiers mis en cause. Une argumentation qui a, à ce stade, trouvé un écho favorable devant la plus haute juridiction du pays.

