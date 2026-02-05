Traite des personnes : Une proxénète arrêtée par la DNLT

La Division Nationale de lutte contre le Trafic de Migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, une ressortissante étrangère pour traite des personnes par exploitation sexuelle et proxénétisme.

Le 28 janvier 2026, l’Antenne régionale de la DNLT de Kédougou a été alertée de la présence de deux jeunes filles de nationalité nigériane aux abords du Commissariat. L’exploitation immédiate des renseignements a révélé qu’elles venaient de s’échapper d’un réseau de traite dont la principale responsable était basée à Yeumbeul (Dakar).

Les victimes ont expliqué avoir été recrutées sous le faux prétexte d’un emploi décent au Sénégal. Une fois acheminées à Bakel puis à Dakar, elles ont été séquestrées et contraintes à la prostitution. L’organisation imposait une « dette fictive » s’élevant à 3 000 000 FCFA par victime, censée rembourser les frais de voyage. Elles étaient dans l’obligation de reverser l’intégralité de leurs gains journaliers à leur « patronne » pour éponger cette créance imaginaire.

L’enquête a mis en lumière des méthodes de coercition particulièrement violentes. Les victimes ont dénoncé : • Un rituel de soumission pratiqué à leur arrivée (prélèvement de poils et de sang conservés dans un bocal). • Des menaces via WhatsApp incluant des photos de leurs portraits exposés dans des lieux mystiques (« juju »), visant à les terroriser et à empêcher toute fuite.

Interpellée à Yeumbeul, la principale suspecte a tenté de justifier la présence des victimes par une activité de restauration. Toutefois, confrontée aux preuves et à la perquisition, elle a fini par reconnaître l’envoi des photos à caractère mystique, prétextant avoir agi ainsi pour « faire peur » aux victimes et récupérer les frais engagés pour leur voyage.