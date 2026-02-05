Starlink au Sénégal : L’éclairage du DG de l’ARTP

L’arrivée de Starlink au Sénégal fait débat. Si beaucoup de nos concitoyens ont applaudi cette nouvelle, d’autres nourrissent, cependant, des craintes. Des acteurs ont même demandé des clarifications sur les contours de l’arrivée de ce nouvel opérateur dans le secteur sénégalais des télécoms. Ce jeudi, le Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes s’est exprimé sur la question.

«Je voudrais juste préciser que Starlink, aujourd’hui, a été autorisé sur la base d’un cahier de charges sur lequel l’Autorité de régulation des télécommunications a travaillé ainsi que tous les acteurs dont le ministère de la Communication, des télécommunications et du numérique. Mais je laisserai le soin au ministère, qui est chargé d’approuver et de délivrer cette autorisation, de revenir sur les contours de cette autorisation”, a précisé Dahirou Thiam.

Il assure que l’Artp, qui est le régulateur du secteur, jouera pleinement son rôle : “En tout état de cause, nous en tant que régulateur, nous assurons et rassurons tous les acteurs que tous les opérateurs, quels qu’ils soient, seront régulés. Et nous sommes là justement pour veiller aux intérêts des consommateurs et pour veiller à l’équilibre du marché”, promet M. Thiam.

Il s’exprimait en marge des travaux de “Ettu koom koom”. Une rencontre initiée par KPMG et axée autour du thème “Infrastructures numériques et connectivité universelle, enjeux, modèles et perspectives”.

Source : Seneweb