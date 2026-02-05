Interdiction de sortie pour Mansour Faye : La décision de la Cour Suprême connue

L’Observateur informe ce jeudi que la Cour suprême a ordonné l’annulation de l’arrêté du ministère de l’Intérieur du 15 avril 2025 interdisant à Mansour Faye de quitter le territoire national «jusqu’à nouvel ordre».

La décision cassée a été prise moins d’un mois après que le juge des référés de la Haute juridiction a demandé à l’autorité concernée de notifier à l’ancien ministre les motifs de la restriction le frappant ou, faute de quoi, de le rétablir dans ses droits, le 28 mars de l’année dernière.

C’est à la suite d’interdictions d’embarquer à l’AIBD que le beau-frère de l’ancien Président Macky Sall avait saisi la Cour suprême. En signant l’arrêté du 15 avril 2025, le ministère de l’Intérieur croyait avoir annihilé définitivement sa requête. Mais c’était sans compter avec la chambre administrative de la Haute juridiction, qui a rétabli le maire de Saint-Louis dans ses droits, lui permettant d’aller et de venir comme bon lui semble.