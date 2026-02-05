Tournée économique : Diomaye est arrivé à Tambacounda

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce jour à Tambacounda une tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. À son arrivée à l’aérodrome, le Chef de l’État a été accueilli par les autorités administratives et territoriales, avec les honneurs militaires, donnant le coup d’envoi d’un déplacement à forte portée économique, sociale et stratégique.

Cette tournée s’inscrit dans la continuité de l’action gouvernementale visant à transformer durablement l’économie nationale, stimuler la création d’emplois et valoriser le potentiel productif des territoires. En décrétant 2026 « Année de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire », le Président de la République a fixé un cap clair : faire de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’initiative locale les piliers du développement.

Dans le Sénégal oriental, les différentes étapes prévues permettront de renforcer la cohérence entre infrastructures, formation, agriculture, énergie et investissements, afin d’apporter des réponses concrètes aux attentes des populations, en particulier des jeunes et des femmes.

Au-delà des annonces, cette tournée traduit une conviction forte du Chef de l’État : c’est sur le terrain, au contact des réalités locales et des acteurs économiques et sociaux, que se construit un Sénégal plus productif, plus inclusif et résolument tourné vers l’avenir.