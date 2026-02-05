Touba : Un maçon arrêté pour acte contre nature et pédophilie

En cherchant à récupérer son argent, A. A. Bèye s’est empêtré dans une sordide histoire de mœurs qui secoue le quartier Darou Tanzil de Touba. D’après le récit de L’Observateur, qui relate l’affaire dans son édition de ce jeudi, ce maçon de 27 ans avait informé S. M. Diène que son fils, C. Diène, 17 ans, lui a volé 45 000 francs CFA. Le père du mis en cause lui recommande alors de porter plainte en attendant qu’il retrouve son garçon.

Lorsque Diène met la main sur l’adolescent, il le conduit à la police. Mais lors de son audition, coup de théâtre : l’affaire de vol vire en soupçons de pédophilie et d’actes contre-nature ; l’enfant affirmant face aux enquêteurs que Bèye, qui habite près de son daara, lui faisait subir des attouchements sexuels.

S. M. Diène déclare qu’un jour, le maçon lui a promis 5000 francs CFA pour des rapports intimes. Après l’acte, jure-t-il, il n’a reçu que 1000 francs CFA. Pour se venger, confesse-t-il, il a profité d’un moment d’inattention de son compagnon pour lui voler 45 000 francs CFA.

Interrogé sur ce témoignage à charge, le maçon reconnait avoir «joué» avec le sexe du garçon, mais nie avoir entretenu des relations sexuelles avec lui.

Les conclusions d’un médecin de l’hôpital Matlaboul Fawzaïni vont affaiblir sa défense. En effet, celles-ci révèlent, selon L’Observateur, «des ecchymoses de la marge anale compatibles avec une possible pénétration anale».

L’adolescent enfonce le clou lors d’une deuxième audition. Il affirme, d’après le récit du quotidien d’information du Groupe futurs médias, que son frère nommé I. Diène et un de ses condisciples sont également victimes du maçon.

Soumis à un nouvel interrogatoire, relate le journal, A. A. Bèye admet avoir effectué des attouchements sur le frère de C. Diène, mais s’empresse de signaler avoir cessé ses agissements lorsqu’il a constaté que l’enfant n’était pas consentant.

L’Observateur informe que le maçon a été placé en garde à vue au commissariat spécial de Touba, ce mercredi, pour actes contre nature et pédophilie, à la suite de la plainte du père de ses victimes présumées.