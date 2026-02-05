Un garçon de 13 ans mordu 50 fois par un chien

Les faits se sont déroulés samedi après-midi à Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne.

Un adolescent de 13 ans se rendait à la bibliothèque avec deux amis lorsqu’ils ont croisé trois chiens.

L’un d’eux a attaqué le jeune garçon. L’animal l’a mordu une cinquantaine de fois.

Les pompiers, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime.

Blessé grièvement aux bras et aux jambes, l’enfant a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé mais il a dû être opéré en urgences. Les deux autres enfants n’ont pas été blessés.

Quant aux trois malinois, ils ont été capturés et placés en fourrière.

Selon les premiers éléments, les trois animaux s’étaient échappés d’une entreprise voisine grâce à une porte laissée ouverte. Le propriétaire a été entendu et laissé libre.

