Un ado de 17 ans retrouvé pendu à un arbre…il est sauvé par ses amis

Le drame s’est produit mercredi à Plan-de-Campagne, dans les Bouches-du-Rhône.
Peu avant midi, un adolescent de 17 ans a alerté ses amis de son intention de se suicider.
Ses proches se sont mis à la chercher partout.
Ils l’ont retrouvé pendu à un arbre à proximité de l’enseigne Grand Frais, sur la zone commerciale de Plan de Campagne.
Le jeune homme a été décroché. Puis, avec l’aide au téléphone du Samu, ses proches ont prodigué les premiers soins.
Ils ont ensuite été relayés par pompiers et le Smur, qui sont parvenus à réanimer la jeune victime sur place.
L’adolescent a été conduit à l’hôpital où il se trouve dans un état grave.