Le Sénégal digitalise son visa…Une première en Afrique

Pour les demandeurs de visa pour le Sénégal, plus besoin de se rendre dans une ambassade ou un consulat. Selon le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, on peut demander et obtenir son visa par ordinateur ou par téléphone : « Dans cette nouvelle conception, les gens n’ont pas besoin d’aller systématiquement dans les consulats pour demander leurs visas. Nous voulons travailler sur une solution Web design, où n’importe qui peut demander le visa à partir de son téléphone ou de son ordinateur et le recevoir avant d’embarquer. Pour ceux qui n’ont pas fait ces étapes, ils pourront, une fois sur place à l’aéroport, demander le visa. »