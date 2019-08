Le Sénégal honoré…Mansour Sy Djamil élu au conseil mondial

Allemagne : Réélection de Serigne Mansour Sy Djamil au Conseil Mondial des religions pour la Paix, un honneur confirmé au peuple sénégalais

A l’issue de la 10 e Assemblée générale de l’organisation «Religions pour la Paix (Religions For Peace), tenue à Lindau en Allemagne du 20 au 23 août derniers, Serigne Mansour Sy Djamil a été réélu pour la 3ème fois comme co-président de cette haute institution composée de 125 pays. Une marque de confiance et une confirmation de la dimension internationale de cette personnalité, méconnue mais connue. Toutefois, au-delà de sa personne, c’est un honneur qui est confirmé à son pays et à son peuple. Le président de la République fédérale d’Allemagne, Frank Walter Steinmeier a ouvert cette conférence mondiale des religions.

900 participants venus de 125 pays ont assisté cette année dans la petite ville de Lindau, au bord du Lac de Constance, en Bavière au plus grand rassemblement interreligieux du monde, incluant outre les leaders religieux, les représentants de gouvernements, d’ONG et d’organisations de la société civile. Cette 10e édition, qui avait pour thème « Prendre soin de notre avenir commun », a permis de revenir sur l’importance des missions fondamentales de Religions pour la Paix, à savoir renforcer la coopération interconvictionnelle à travers le monde et soutenir les communautés opprimées face aux injustices qu’elles subissent dans un contexte de conflits comme en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en Corée du Nord, en Corée du Sud et en Birmanie.

Comme co-président, l’image du Sénégal, ce petit pays mais avec un grand peuple, a rayonné sur cette organisation. A Lindau, l’expertise sénégalaise a contribué à façonner les différents axes de travail fixés pour ces journées : à savoir réfléchir à la manière de construire un consensus face à divers défis contemporains, promouvoir des actions interreligieuses communes à travers le réseau Religions pour la Paix et au-del et procéder à des élections au sein de l’association.

Réélu avec brio, Serigne Mansour Sy Djamil s’est réjoui de la place accordée au Sénégal et de la confiance sur sa modeste personne d’autant plus qu’il avait lui-même le sacré désir de se concentrer sur le pays « Cette réélection est une marque de confiance renouvelée au-delà de ma personne, au Sénégal dont le rôle central est reconnu dans la promotion de la paix et du dialogue interreligieux dans le monde. C’est un honneur confirmé à notre pays et à son peuple ».

Ce Conseil Mondial pour la Paix, dont l’Assemblée générale a lieu tous les 6 ans, est composé d’éminentes personnalités parmi lesquelles, en sus Serigne Mansour Sy Djamil, l’americain Dr. William Fray Vendley, Secrétaire général du Conseil pendant 23 ans, Cheikh Abdellahi Ould Baya de la Mauritanie, Dr. Vinu Aram, Directrice de la Fondation Ghandi, le Rabbi David Rosen de la communauté juive et tant d’autres illustres figures religieuses du monde.

Un appel à l’action commune

Avant la déclaration rendue publique le 23 août, le Conseil a appelé à « prendre soin de notre avenir commun » et à « promouvoir le bien-être partagé », réitérant l’importance du respect des droits humains et de la dignité humaine à travers le monde.

La conférence s’est achevée avec la nomination de l’égyptienne, Dr. Azza Karam, à la tête de Religions For Peace où elle assumera les fonctions de secrétaire général pour les prochaines années.

A noter, Religions pour la Paix est un réseau international composé d’un Conseil mondial de chefs religieux représentatifs, de six organismes interreligieux pour différents continents et de plus de 90 groupes nationaux. Il comprend également le réseau “Femmes de Foi”, qui rassemble plus de mille organisations religieuses de femmes, et un réseau mondial de la jeunesse rassemblant six fédérations régionales.

Religions pour la Paix, dont le siège est à New York, jouit d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations-Unies (ECOSOC), de l’UNESCO et de l’UNICEF d’où le rôle crucial du Sénégal au sein de cette auguste organisation.