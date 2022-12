Le stade de Mbacké reçoit la visite du président de la ligue de football de Diourbel

Le patron du football Diourbellois Abdoulaye Fall accompagné du président de Baol fc Mamadou Badiane et des acteurs du sport de la ville ont effectué une visite de chantier du stade Iba Gueye de Mbacké dont les travaux ont été accéléré depuis quelques temps. Sur place, le président de la ligue de football de Diourbel a constaté que les choses bougent considérablement et qu’il s’est senti très heureux de voir que la partie la plus importante à savoir la pelouse synthétique est posée.

Et Abdoulaye Fall de rassurer que le stade ne sera pas fonctionnel à la date du 20 décembre prochain comme l’ont déjà annoncé certains amateurs du football. Selon lui, les travaux du génie civil et l’électricité ne sont pas encore été réalisés et il demande aux populations de se mobiliser davantage pour veiller à la finition définitive des travaux du stade de Mbacké.

Et c’est d’ailleurs la mairie de tout faire pour que l’électricité soit accessible pour que les projecteurs soient fonctionnels le plus rapidement possible afin de permettre aux sportifs de Mbacké qui est le deuxième département du Sénégal en termes de démographie puissent enfin vivre de leur passion qui est le football.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn