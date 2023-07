Le successeur idéal de Macky Sall c’est…

Le successeur idéal de Macky…

C’est le Serigne Mbaye THIAM que je connais.

Le Serigne Mbaye Thiam qui, en 2012, avait fait preuve de fidélité et de courage en acceptant d’être le directeur de campagne de feu Tanor DIENG au moment où certains avaient refusé de l’être pour empêcher le PS d’arriver au pouvoir.

Le Serigne Mbaye Thiam qui n’a pas combattu Tanor mais qui a accepté de perdre avec lui. L’homme qui n’a jamais été dans l’après OTD mais avec lui, à ses côtés.

Le Serigne Mbaye Thiam qui s’est fait un point d’honneur de respecter, vis à vis de ses camarades du PS, la parole donnée en partageant avec eux les responsabilités administratives, l’apprentissage de la gestion du pays. C’est ainsi qu’il a offert à plusieurs socialistes leur premier poste au service de l’État.

Le Serigne Mbaye Thiam qui sait qu’il peut exister sans le PS et ce depuis les assauts du président Wade pour le débaucher, mais qui veut mourir socialiste.

J’exige qu’il accepte d’être candidat du PS.

L’homme n’est pas n’importe qui. Tout ce qu’il est aujourd’hui constitue la suite logique des actes posés par Tanor depuis 2012 au sein de BBY : Sauvegarder la coalition jusqu’en 2024, être au service du Sénégal pour l’émergence sans jamais oublier son devoir de ne pas laisser le PS et la gauche sans boussole… J’en veux pour preuve tous ses déplacements auprès des militants du Sénégal et de la diaspora, dont notamment le meeting récent de Diass. Son action au gouvernement qui est profondément sociale.

On lui a prêté une volonté de trahir le PS, lui exhortait les militants de rester. On le brocarde, il reste dans le cadre républicain, au service de la camaraderie et de l’Etat. On le vilipende, il vend un rêve, le rêve d’un grand Sénégal, avec un PS à sa tête.

Notre loyauté ne lui fera jamais défaut. Notre engagement au service de notre pays, du PS et de ses institutions résistera à ceux qui veulent empêcher le PS d’écrire l’histoire.

Le PS de Senghor restera éternellement un grand Parti. Le regretté Ousmane Tanor Dieng, en homme d’Etat averti et avisé, a eu raison de mettre Serigne Mbaye Thiam aux côtés de Macky.

Serigne Mbaye Thiam doit succéder à Macky. Le PS doit l’investir dès le secrétariat exécutif de ce jeudi 6 Juillet 2023.

Serigne Mbaye Thiam est meilleur que Amadou Bâ, Khalifa Sall et n’importe quel homme politique actuel du Sénégal.

Politiquement engagé, solidement formé et professionnellement expérimenté. Donc libre. Il s’est construit sans la politique. L’homme qui a fondé le 12eme gaïndé. Le ministre qui a fait plus de temps à l’éducation avec des réformes qui ont rehaussé l’école Sénégalaise. L’homme du Sénégal des profondeurs.

Il est simplement le meilleur et doit être investi par le BBY, le PS et toute la gauche Sénégalaise.

Liko FAYE

Secrétaire Général du Parti Socialiste du Sénégal en France. Responsable Communication BBY France.