Législatives 2022 : Les libéraux de Ziguinchor se révoltent

Nous, militants du parti démocratique sénégalais (PDS) des fédérations de Ziguinchor et d’Oussouye, avons décidé de prendre nos responsabilités devant l’histoire pour dénoncer vigoureusement l’injustice ; la discrimination ; le manque de respect et la non considération dont font l’objet les militants et responsables de la part de la direction du parti. Trop c’est trop !!!! La région de Ziguinchor, pour ne pas dire la Casamance a beaucoup donné de son sang, de sa sueur et de sa loyauté au parti démocratique sénégalais pour mériter un tel mépris. Le frère secrétaire général maitre Abdoulaye a toujours eu une attention particulière pour les militants de la Casamance. Malheureusement des pseudo-responsables encagoulés, tapis dans l’ombre qui ignorent les liens sacrés liant le SOPI et les fils de la Casamance depuis sa création en 1974, ont décidé subitement pour des raisons inavouées de combattre les militants et responsables du Sud.

Une succession de faits, d’évènements et de décisions démontre à suffisance qu’il y a une volonté manifeste de saborder le parti dans la région de Ziguinchor et de liquider politiquement les responsables politiques de la Casamance surtout de Ziguinchor.

Nous rappelons que lors les élections municipales et départementales du 23 janvier, le parti nous a refusé toute forme d’alliance politique avec la coalition YEWI ASKAN WI en Casamance. Malgré le bien fondé et légitime de notre stratégie politique qui consistait à ne pas éparpiller les voix de l’opposition pour garantir la victoire à celle-ci. La direction du parti a servi une menace d’exclusion à travers une note circulaire qui interdisait toute forme d’alliance avec une autre coalition. En réalité cette note était destinée aux militants de la Casamance suite à leur volonté exprimée de faire bloc avec le PASTEEF pour ne pas donner une chance à BBY en Casamance. Au même moment, le parti a accepté dans d’autres localités des alliances contre nature (ex : Diourbel Wallu/ un Député maire de BBY). La preuve, sont nombreux parmi les maires de la Grande coalition Wallu qui ont rejoint la mouvance présidentielle. Alors on se pose cette question : Pourquoi ce qui était interdit pour nous à Ziguinchor était béni ailleurs ?

Parlant des élections législatives, en dépit de l’implication des leaders de la région de Ziguinchor qui se sont investis corps et âme pour un rapprochement entre la Grande coalition Wallu et la coalition Yewi Askan Wi pour donner une victoire certaine à l’opposition, nous avions malheureusement constaté des injustices flagrantes et une volonté manifeste d’humilier les militants la région de Ziguinchor. Le parti a délibérément décidé de sacrifier les trois (3) fédérations de la région de Ziguinchor notamment ZIGUINCHOR, OUSSOUYE ET BIGNONA.

Comment pourriez-vous nous expliquer dans une alliance nationale de deux (2) coalitions que la Coalition WALLU négocie pour investir dans chaque département du Sénégal ou région de la diaspora au moins un(1) candidat issu de la coalition Wallu et que c’est seulement dans notre région Ziguinchor sur les cinq (5) candidats que la coalition Wallu a investi Zéro (0) candidat ; tous les cinq (5) candidats de la région sont donnés gracieusement à la coalition Yewi Askan Wi .Voilà un acte politiquement irresponsable fait sciemment contre les militants de la région de Ziguinchor par les mandants de la coalition Wallu .Si l’argument était que nous n’avions pas gagné les élections locales, alors dites-nous pourquoi dans les départements de DAKAR, GUEDIAWAYE, KEUR MASSAR, MBACKE, etc… tous remportés par Yewi askan wi , la coalition Wallu a pu négocier des candidats .Pour quelles raisons, nous militants de la région Ziguinchor devrions nous accepter une alliance perdante avec Yewi Askan Wi ? C’est ce complot flagrant fait à dessein contre nous les militants de Ziguinchor que nous combattrons avec force, sans répit et par tous les moyens.

En ce qui concerne la liste nationale de la grande coalition Wallu, aucun responsable de la région de Ziguinchor dans ses trois départements confondus (Ziguinchor ; Oussouye et Bignona) ne figure parmi les trente (30) premiers candidats investis. Ceci est un autre fait qui confirme qu’il y a un plan anti militant de la Casamance qui ne dit pas son nom.

En résumé pour les élections législatives du 31 juillet 2022 :

Le département Bignona un des plus grands départements du Sénégal avec 19 communes se retrouve avec zéro (0) candidat investi pour Wallu sur la liste départementale et zéro (0) candidat investi sur la liste nationale

Le département de Oussouye se retrouve aussi avec zéro (0) candidat investi sur la liste nationale et zéro candidat investi sur la liste départementale

Le département de Ziguinchor se retrouve avec zéro (0) candidat investi sur la liste départementale et un (1) candidat investi à la 31eme place sur la liste nationale.

Voilà le triste sort qui a été réservé aux militants et responsables des départements de la région de Ziguinchor bien que leurs parrainages soient utilisés parmi les sept (7) régions choisies pour valider l’étape du parrainage de la coalition Wallu. Cette insulte faite à toute une région ne restera pas sans conséquence et aura une réponse à la hauteur de l’affront. Qui connait le sens de l’honneur et de la dignité des fils de la Casamance saura que nous n’accepterons de servir d’escalier pour personne.

Fort de tous ces manquements graves, nous militants du parti démocratique sénégalais des fédérations de Ziguinchor et Oussouye, avons pris les décisions suivantes :

Nous ne reconnaissons plus le directoire de campagne mis en place qui a prouvé son incompétence et son incapacité à travailler pour l’intérêt général du parti

Mieux, à compter de ce jour, le frère secrétaire général maitre ABDOULAYE WADE demeure notre seul interlocuteur avec qui nous traiterons des questions du parti et spécifiquement de Ziguinchor.

Nous considérant exclus d’office des investitures dans toute la région de Ziguinchor nous nous désengageons de tout accord signé entre la coalition Wallu et YEWI Askan Wi pour ces élections législatives.

Nous mettons en garde les comploteurs tapis l’ombre qui depuis un certain temps essaient en vain de faire de l’ingérence dans nos fédérations.

Nous n’excluons aucune réponse politique pour laver l’affront politique mis en œuvre.

Nous réitérons notre soutien et engagement militant au de SGN Maitre Abdoulaye WADE et notre ancrage au parti démocratique sénégalais.

Fait à Ziguinchor le 21 /05 /2022

La fédération départementale de Ziguinchor

La fédération départementale d’Oussouye