Insécurité au Sénégal : Dr Mamadou Seck interpelle le ministre de l’Intérieur

L’insécurité est devenue galopante au Sénégal. Il ne se passe plus un seul jour sans que la presse ne fasse état d’une personne tuée ou agressée. La dernière date de ce vendredi à Pikine, où une gérante de multiservice a été tuée. Réagissant à la situation, le Dr Mamadou Seck du parti démocratique sénégalais (PDS) a invité le ministre de l’Intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome à prendre à bras le corps ce problème.

« Ministre Antoine Diome, occupez vous d’abord de la sécurité de nos Concitoyens au lieu de vous comporter en un Vrai « Mbaye weundelou de politicien des rendez vous manqués pour se solidariser avec des gens critiquables à souhait dans une démocratie normale », a-t-il écrit dans une note.

Dr Seck d’ajouter : « Et si vous ne vous occupez pas de cette insécurité galopante et mortifère en série, l’insécurité s’occupera certainement, un jour, de vous et de votre clan. Arrêtez votre Cirques de politiciens aux abois avant votre mort politique certaine et à venir. Allah voit et veille sur tout et sur tout le monde. »