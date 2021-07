L’Église méthodiste autorise les mariages homosexuels

L’Église méthodiste est devenue la plus grande confession religieuse du Royaume-Uni à autoriser les mariages homosexuels.

L’Église a annoncé mercredi que les couples de même sexe seraient autorisés à se marier dans ses locaux. Après des débats sur le sujet à la Conférence méthodiste, les propositions d’autoriser les mariages homosexuels ont été adoptées avec 254 voix pour et 46 contre.

L’Église méthodiste a déclaré que les ministres qui s’opposent aux changements ne seront pas obligés de célébrer des mariages homosexuels.

Dignity & Worth, un groupe de campagne de l’Église méthodiste, a déclaré que le vote était une “étape importante sur la voie de la justice et de l’inclusion” après de nombreuses années de conversations parfois douloureuses.

Le révérend Sam McBratney, qui préside le groupe, a salué la « mesure courageuse » prise par l’église.

La révérende Sonia Hicks, élue ce week-end comme la première femme noire présidente des méthodistes, a déclaré que c’était un « jour historique pour notre église ». Elle a exhorté les gens « à se soutenir mutuellement dans le respect de nos différences ».

Jayne Ozanne, militante pour l’égalité LGBT+ et membre de l’organe dirigeant du C de l’E, le Synode général, a déclaré que le vote reflétait « le changement significatif qu’il y a eu parmi les attitudes chrétiennes en Angleterre, et montre comment tant de personnes feraient écho à la récent appel de l’évêque Paul Bayes à autoriser le mariage homosexuel dans le C de E ».

L’église compte 164 000 membres, ce qui en fait la quatrième plus grande confession d’églises chrétiennes au Royaume-Uni