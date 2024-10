L’engagement de Diéguy Diop pour éviter la prison

Déférée ce vendredi en même temps que le directeur de l’Administration général et de l’équipement (DAGE), Mouhamadou Sène, et deux autres mis en cause, l’ex-directrice de la Promotion de l’économie sociale et solidaire a bénéficié d’un retour de parquet.

Diéguy Diop, visée par une information judiciaire ouverte par le nouveau procureur de la République, Ibrahima Ndoye, pour détournement de deniers publics présumé, devrait être fixée sur son sort lundi. Selon Les Echos, les mis en cause ont la possibilité d’éviter la prison. Il leur suffit de contresigner. Pour cela, la responsable de l’Alliance pour la République (Apr) s’est engagé à verser un montant estimé à 28 millions de francs CFA.

Reprise par le journal, Diéguy Diop précise toutefois que « si elle a décidé de contresigner, cela ne signifie pas qu’elle avoue les faits, mais c’est juste pour éviter la prison et retrouver la liberté d’aller et de venir ».