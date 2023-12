Les 10 hommes les plus riches d’Afrique en 2023 nous viennent de divers horizons. Au sommet du podium depuis plusieurs années, Aliko Dangoté surclasse de nouveau le top dix des plus grosses fortunes africaines, encore cette année.

Les 10 hommes les plus riches d’Afrique en 2023 affichent pour la plupart des fortunes en hausse. En première position du classement on retrouve le milliardaire nigérian Aliko Dangote. Géant de la cimenterie sur le continent africain, le milliardaire nigérian reste en tête du classement des 10 hommes les plus riches d’Afrique en 2023. Selon les révélations faites par le média américain Forbes, la fortune de Dangote en 2023 s’élève à 13,5 milliards de dollars.

S’il reste la première fortune du continent africain, le milliardaire nigérian n’est plus le seul africain à totaliser une fortune dépassant la barre des 10 milliards de dollars. En seconde place du podium on retrouve Johann Rupert et sa famille. Le clan sud-africain détient de nombreuses marques de luxe mondialement connus, acquisitions faites via sa multinationale Richemont. Cartier, YOOX, Vacheron Constantin sont entre autres, quelques marques de luxe appartenant à Johann Ruper et sa famille, à travers le groupe Richemont.

D’ailleurs, Richemont est aujourd’hui considéré comme le troisième groupe de luxe au monde, en termes de chiffre d’affaires. A en croire les révélations faites par Forbes, Johann Rupert et sa famille affichent une fortune estimée à 10,7 milliards de dollars en 2023. Nicky Oppenheimer occupe lui la troisième place du classement des 10 hommes les plus riches d’Afrique en 2023, selon les chiffres communiqués par le magazine américain Forbes.

En quatrième position du classement, on retrouve le milliardaire nigérian Abdulsamad Rabiu. Le milliardaire nigérian, aujourd’hui considéré comme la seconde fortune de son pays, est aux commandes d’une fortune personnelle estimée à 7,6 milliards de dollars :

10e Mohamed Mansour (Egypte) avec une fortune estimée à 2,9 milliards de dollars ;

• 9e Patrice Motsepe (Afrique du Sud) avec une fortune estimée 3,2 milliards de dollars ;

• 8e Naguib Sawiris (Egypte) avec une fortune estimée 3,3 milliards de dollars ;

• 7e Issad Rebrab et Famille (Algérie) avec une fortune estimée 4,6 milliards de dollars ;

• 9e Patrice Motsepe (Afrique du Sud) avec une fortune estimée 3,2 milliards de dollars ; • 8e Naguib Sawiris (Egypte) avec une fortune estimée 3,3 milliards de dollars ; • 7e Issad Rebrab et Famille (Algérie) avec une fortune estimée 4,6 milliards de dollars ; 6e Mike Adenuga (Nigéria) avec une fortune estimée 6,3 milliards de dollars ;

• 5e Nassef Sawiris (Egypte) avec une fortune estimée 7,3 milliards de dollars ;

• 4e Abdulsamad Rabiu (Nigéria) avec une fortune estimée 7,6 milliards de dollars ;

• 5e Nassef Sawiris (Egypte) avec une fortune estimée 7,3 milliards de dollars ; • 4e Abdulsamad Rabiu (Nigéria) avec une fortune estimée 7,6 milliards de dollars ; 3e Nicky Oppenheimer et Famille (Afrique du Sud) avec une fortune estimée 8,4 milliards de dollars ;

• 2e Johann Rupert et Famille (Afrique du Sud) avec une fortune estimée 10,7 milliards de dollars ;

• 1er Aliko Dangote (Nigéria) avec une fortune estimée 13,5 milliards de dollars.

Source ouestin