Les 3 membres de la famille présidentielle qui « tuent » Macky Sall

Jamais un président n’a été aussi mal entouré que Macky Sall. En plus de gouverner seul, le chef de l’Etat doit payer l’incompétence de beaucoup de membres de son gouvernement. Et cette incompétence, le locataire du palais risque de le payer cher lors des prochaines élections de 2022 et 2024. Et les véritables personnes qui fragilisent Macky Sall sont des membres de la famille présidentielle. Il s’agit du ministre Mansour Faye, Abdoulaye Thimbo maire de Pikine et Aliou Sall, maire de la ville de Guédiawaye.

Les membres de la famille présidentielle qui occupent d’importantes fonctions sont de véritables fardeaux pour le président Sall. Leur proximité avec le chef de l’Etat est un véritable désavantage. Et cette faille est souvent exploitée par les adversaires politiques du président qui ne ratent jamais l’occasion pour les descendre.

Mansour Faye…le beau-frère qui va de catastrophe en catastrophe

Mansour Faye est un véritable problème pour Macky Sall. Le beau-frère devenu, aujourd’hui, ministre Infrastructures, des Transports terrestres et du développement ne rate jamais l’occasion de faire ou dire une gaffe. Les sénégalais se sont habitués à ses sorties maladroites. Le ministre-enregistreur avait déclaré, face à la presse, qu’il détenait un enregistrement de sa rencontre avec le leader de Pastef Ousmane Sonko. Cet acte contraire à l’éthique avait fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Et cette sortie maladroite n’est pas isolée. Après l’accident qui avait couté la vie à quatre (4) personnes à Kaolack, il avait encore remis ça. Sa réaction sur Facebook n’était pas digne d’un ministre de la République. L’argent de la pandémie de Covid-19, l’argent des Jakartamen, l’affaire Suez-SDE…sont autant de casseroles que traine le frère de la première Dame.

Abdoulaye Thimbo l’oncle surcôté…« ennemi » des Pikinois

Après Mansour Faye, un autre membre de la famille présidentielle représente un véritable fardeau pour Macky Sall. Il s’agit de Abdoulaye Thimbo. Cet homme est l’exemple type des cumulards de fonctions. En plus d’être maire, il est aussi le Président du Conseil d’Administration (PCA) de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et celui de L’ANPEJ (Agence Nationale pour le Promotion de l’Emploi des Jeunes). Mais malgré tous ses postes qu’il occupe, il cause énormément de problèmes au chef de l’Etat.

En effet, les Pikinois sont très remontés contre lui. En cause, le cimetière de Pikine. Depuis des mois les habitants de cette localité de la banlieue dénoncent l’état de leur cimetière qui n’a plus de places pour recevoir des dépouilles. D’ailleurs les membres du mouvement « Sama suuf ma yokk sama armel » étaient souvent dans les rues pour alerter sur la situation. Mais le maire faisait la sourde oreille.

Il a fallu qu’on s’achemine vers les élections locales pour que l’oncle du chef de l’Etat annonce 4 hectares pour l’extension du cimetière. Et pourtant les habitants de cette localité ont crié sur tous les toits pour que leurs doléances soient satisfaites. Même si cette annonce vient au bon moment certains Pikinois n’y voient qu’une manœuvre politique pour 2022.

Aliou Sall le frère aux « milliards » de problèmes

Le maire de Guédiawaye était pleinement au cœur d’un véritable « scandale à 10 milliards » révélé par la BBC. L’affaire Pétro-Tim dans lequel il est cité reste une tâche dans le parcours de son frère et président de la République. A l’époque Ousmane Sonko accusait Macky Sall de s’être rendu coupable de « délit d’initié » en validant l’exploitation pétrolifère par la société de son frère. Et cette affaire continue toujours de suivre le chef de l’Etat.

Travailler avec des membres de sa famille est un lourd fardeau et le président Macky Sall ne dira pas le contraire. Il est en permanence en train de rectifier les erreurs de la famille présidentielle. Reste à savoir ce qu’il fera lors son prochain remaniement.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru