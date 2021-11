Les camerounais de la diaspora empoisonnés au cameroun…la liste

Le lanceur d’alerte N’zui Manto dresse la liste de quelques camerounais de la diaspora retrouvée morts empoisonnés au Cameroun.

Numéro 1 : Juillet 2021 Linda qui vit en France se rend au Cameroun pour des vacances et va décéder après avoir consommé du Eru en compagnie de ses amies dans un restaurant. On parle alors d’empoisonnement !

Numéro 2: Novembre, Ophelie Bilo’o 22 ans vit en France et décide de se rendre au Cameroun réorganiser son business qui semblait battre de l’aile. Quelques jours après son arrivée, ses amies l’inviteront à une soirée à Yaoundé. Elle y alla et se trouva à la morgue moins de 24h plus tard. On parle d’empoisonnement !

Numéro 3: Juillet 2021, Karen knowles femme d’affaires qui après plusieurs voyages à l’étranger venait de mettre sur pied un institut de beauté à Yaoundé. Après avoir emprunté un taxi, le chauffeur va constater que le jeune dame vomit du sang. Elle va décéder quelques instants plus tard. On apprendra par la suite qu’elle avait été au restaurant quelques heures plutôt avec des amis. On parlera encore d’empoisonnement !

Numéro 4: Août 2021, Peguy est un jeune qui vient d’obtenir son visa pour aller étudier en Allemagne. Heureux, il organise une fête en présence de ses amis et va décéder plus tard sans aucune forme d’explication logique. On parlera toujours d’empoisonnement !

Numéro 5: Août 2021, Un jeune revenu de l’Algérie où il avait essayé en vain de rejoindre l’Europe meurt entre les bras de sa maman qui le conduisait à l’hôpital. Il avait été avec des amis plutôt dans un bar à Douala où il avait pris quelques verres célébrant ainsi son retour. On parlera d’empoisonnement !

Numéro 6: Octobre 2021, Onana enseignant au Canada décide d’aller au Cameroun passer de bons moments avec sa famille. Quelques jours plus tard il sera conduit à l’hôpital dans un état grave. II sera déclaré mort plus tard. Ses proches assurent qu’il avait bu la veille avec des amis. On parle alors d’empoisonnement !

Numéro 7: Octobre 2021, Patrick Mouaffo résidant en Allemagne se rendra au Cameroun pour les obsèques de son père. Pendant quelques jours sa famille va le perdre de vue lançant ainsi des avis de recherche. La dernière fois qu’il fût aperçu vivant c’était dans un bar en compagnie de ses amis. On dit alors qu’il aurait fait une chute après mortelle après avoir consommé sa boisson. On parle comme d’habitude d’empoisonnement. Les camerounais sont à l’image de ceux qui les gouvernent. Méchants ! Un mbenguiste averti vaut mieux que 2 cadavres.

Source : N’zui manto yi sep sep (Facebook)