Les chemins du sous-développement de l’Afrique (Par Birahim Camara)

Les anciens territoires d’outre mer de la France en Afrique doivent d’abord leur sous-développement économique à la traite negriere avec la déportation massive de ses forces vives vers les amériques.

La colonisation, par la suite , est venue refuser toute perspective d’avenir aux populations noires de l’Afrique de l’ouest et du centre ( AOF -AEF ) avilies par des accords tenus secrets .

Depuis plus de soixante ans la France exige de son pre carré africain le remboursement de la dette dite coloniale consacrée à la construction de dispensaires , d’écoles, de routes , d’hôpitaux et de bâtiments administratifs .

Ces pays africains « indépendants » depuis 1960 ne peuvent librement commercer avec le reste du monde sans l’autorisation prealable de la France .

Forcés de deposer leurs reserves financières dans la banque de France , le Sénégal et les autres anciennes colonies , pour vendre leurs ressources naturelles à la Chine ou importer le blé ukrainien ou la voiture japonaise, sont obligés de solliciter le consentement de la France par ailleurs seule habilitée à former les officiers , les sous-officiers de nos armées sous le contrôle d’ assistants techniques ou de coopérants qui en réalité ne sont que des agents de la DSECE pour surveiller et orienter notre destin.

La stratégie de la France néocolonialiste consiste toujours à cultiver et à installer le complexe d’infériorité et l’acceptation de la pauvreté d’une part et d’autres ses modeles institutionnels et démocratiques au delà de sa pretendue mission civilisatrice .

Elle a toujours refusé l’accès des jeunes africains aux grandes écoles scientifiques plombant ainsi toute perspective d’industrialisation du continent .

Les étudiants africains ont été orientés vers les disciplines littéraires : histoire, géographie, philosophie, sciences économiques , juridiques sociales et politiques au moment où elle( la France) faisait du Sahara la zone de fabrication et d’essai de ses armes nucléaires et chimiques qui ont propagé sur le continent des maladies dermiques et respiratoires

Sa première bombe A aux consequences dramatiques pour l’environnement , les etres humains et vivants a été testée dans le désert du Sahara.

Par ailleurs depuis le milieu des années 1954 , par un oleoduc tenu secret , le gaz sénégalais quitte nos côtes à destination de la France via les eaux maghrébines.

Les maîtres d’œuvre bénis par la cellule africaine de l’Elysee de ce scandale historique étaient Henri Laurentie , Éirik Labonne, Jacques Focart, Maurice M. Beaupré, Alexandre Marenches et Maurice Delonoy avec la complicité établie de Fulbert Yulu du Congo Brazzaville, Félix H.Boigny de la côte d’Ivoire , Oumar Bongo du Gabon , Hassan II du Maroc , Mobutu Sesse du Zaïre et de Mahmoud Bourgi Sénégalo-libanais et père du sulfureux avocat Robert Jaffar Bourgi .

Ces hommes servaient la France au détriment de l’Afrique et des africains par des indépendances encadrées, contrôlées contre lesquelles Um Nyobe, Patrice Lumumba, Sekou Toure, Modibo Keita par l’action politique et Leopold Sedar Senghor , Sembene Ousmane, Fan Toure par l’image et la plume s’étaient dressés .

Les bases françaises au Sénégal, au Gabon , en Côte d’Ivoire et au Tchad assuraient la main basse sur les ressources naturelles ( l’uranium du Niger , le colbat du Burkina, le pétrole des deux Congo , du Gabon et du Biafra , le cuivre du Katanga , l’or du Mali ou le diamant de l’Oubangui ) indispensables au développement économique de la France chahutée par l’Allemagne, la Grande Bretagne , la Russie et les États-Unis …..

Le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye aura-t-il suffisamment de vision et d’audace pour se soustraire des tentacules de la France dont les yeux restent rivés sur son pétrole, son gaz , son zircon , son or et son diamant ?

Force est de reconnaître que tous les services secrets français sont à pied d’œuvre pour amadouer ou ferrer le président nouvellement élu par une jeunesse impatiente et prompte à combattre le néocolonialisme sous toutes ses formes .

Déjà l’on constate plusieurs mouvements en Côte d’Ivoire, au Gabon , au Congo et même en Guinée Bissau dont les présidents se méfient du radicalisme du projet qui menacerait particulièrement les intérêts français .

En effet la France redoute le discours panafricaniste en vogue qui pourrait rapprocher le Sénégal du Mali , du Niger et du Burkina plus que jamais décidés à faire triompher le souverainisme envoûtant d’une jeunesse ouest-africaine hostile aux méfaits du franc cfa et des accords économiques défavorables au développement de la sous-region .

Birahim Camara

Parti Socialiste