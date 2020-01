Les comptes bancaires de Bougane Gueye Dany bloqués…

Comptes bloqués de Bougane Gueye Dany, quelle hypocrisie que d’accuser le Président Macky Sall !

Bougane Gueye Dany aurait reçu des Impôts et Domaines un ATD (Avis aux Tiers Détenteurs) pour demander le blocage des comptes bancaires de celui-ci ou de son groupe de presse.

Rien de surprenant.

Les Institutions chargées de recouvrement de ressources publiques (Impôts et Domaines, Mairies…) ont le pouvoir de saisir les Tiers Détenteurs pour bloquer les comptes bancaires de certains contribuables qui ne s’acquittent pas des paiements de certains impôts et taxes, qu’il s’agisse de personnes privées ou morales de droit public ou de droit privé.

Cette prérogative ne se fait pas en dehors de la loi puisque encadrée. La personne qui a reçu un ATD n’est pas privée de recours.

Par exemple, j’avais eu à attaquer des ATD contre les Mairies de Dakar, de Saint Louis, de Kaolack et de la Médina sur la société Expresso pour demander la levée des comptes bloqués devant le tribunal et j’ai eu gain de cause sur tous ces dossiers qui m’avait été confiés, en tant qu’assistant juridique principal.

Cela veut dire donc que Monsieur Bougane Gueye Dany peut soit faire un recours administratif soit un recours contentieux devant le Tribunal mais sachons à l’avance que les autorités politiques centrales n’ont rien à voir dans cette affaire purement administrative.

Rappelons que Bougane Gueye Dany est un entrepreneur sénégalais qui a eu l’audace et le courage de se lancer dans entrepreneuriat privé où il avait réussi à mettre sur place un groupe de presse performant avec de bons journalistes ainsi qu’une entreprise de transfert d’argent bien réussie: Joni-Joni.

Bougane Gueye Dany a malheureusement commis une grosse erreur en mélangeant activités professionnelles et activités politiques.

Le groupe D-Media avec SenTv en un certain moment n’était plus un simple groupe de presse mais un instrument puissant de propagande et une arme de destruction massive contre le pouvoir qui n’a jamais réagi.

Les tournées politiques de Guem Sa Bopp occupaient quotidiennement l’espace médiatique de D-Media alors que la campagne électorale n’était même pas encore ouverte sans que L’ARTP n’ait le courage de sévir.

Beaucoup d’argent sans doute, sortis des poches de Bougane lui-même ont été dépensés partout au Sénégal.

Des associations, des groupements de femmes..tous financés par Bougane Gueye Dany qui se préparait activement à devenir Président de la République du Sénégal tout en disant qu’il ne sera pas candidat et qu’il ne faisait pas de la politique.

Un bon jour, il dû surprendre tout le monde en déclarant sa candidature qui fût bloquée aux parrainages.

Bougane Gueye Dany s’est surtout ruiné en soutenant la candidature de Idrissa Seck lors de l’élection présidentielle passée.

En tout état de cause, je lui aurais demandé d’essayer de rencontrer son frère, Monsieur le Président de la République Macky Sall qui est le seul capable de sauver son entreprise au grand bonheur de tous ses employés qui sont tous des pères de famille.

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J