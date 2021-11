Les comptes de l’UGB gelés…le SAES en colère

Le Bureau national du SAES exprime sa désolation et son regret de constater, pour la énième fois, le gel des comptes de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

Le bureau indique que la BICIS a notifié ce blocage à l’Agent Comptable Principal à la suite d’un avis de tiers détenteur (ATD) d’un montant de sept milliards quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-deux (7 097 977 582 CFA) émis par le bureau de recouvrement du Centre des Services fiscaux de Saint-Louis.

« Malgré les gros efforts consentis, les assauts répétés du Chef de centre fiscal de Saint-Louis plongent l’UGB dans une asphyxie financière qui anéantit tous les sacrifices du personnel d’enseignement et de recherche, du personnel administratif technique et de service, et des étudiants », lit-on dans le communiqué.

Le document de rajouter : « le BN attire l’attention sur les graves conséquences de cette situation handicapante qui, depuis un certain temps commence à s’ériger en règle. Il s’agit là d’une vraie action de chantage qui pend comme une épée de Damoclès et remet en cause le fonctionnement des universités particulièrement en ce qui concerne le paiement régulier des salaires des personnels ainsi que les dépenses pédagogiques, de recherche et d’administration ».

Au-delà de l’UGB, poursuit le document, tous les acteurs de l’Université publique sénégalaise sont interpellés afin de faire face à ces actions d’un maître chanteur mu par des intentions inavouées.

A cet effet, le BN recommande à tous les militants de toutes les coordinations de rester alertes pour dérouler les stratégies de lutte élaborées aux fins de faire cesser ces actes de défiance ; demande aux Recteurs et au Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) d’agir afin que ce problème soit immédiatement et définitivement réglé.

Enfin, le SAES dégage toute responsabilité dans les perturbations actuelles et à venir dans le secteur de l’enseignement supérieur et qui sont consécutives à cette attitude va-t-en guerre du Chef de centre fiscal de Saint-Louis.